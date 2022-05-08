Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс

2 мая в Нью-Йорке состоялся легендарный ежегодный Бал Института костюма Met Gala
, гости которого соревновались в шокирующей элегантности и берегли силы для череды вечеринок, традиционно проходящих после каждого грандиозного светского мероприятия. Одной из самых калорийных по уровню концентрации звёзд моды и кино стала вечеринка Тома Форда
- человека, который успешно соединил в своей творческой карьере оба искусства. В отеле «Carlyle» собрались Дакота Джонсон
, Джошуа Джексон
, Лили Джеймс
, Риз Ахмед
, Джаред Лето
и многие другие.
фото: Хейли Бибер
фото: Джулианна Мур с мужем
фото: Джаред Лето
фото: Кирэн Калкин, Клэр Дэйнс и Хью Дэнси
фото: Эйса Гонсалес
Ну и конечно же там побывал вездеход голливудского закулисья, фотограф Грэг Уильямс
, который сделал серию чёрно-белых жанровых снимков в разгар вечеринки.
фото: Мод Апатоу и Дакота Джонсон
фото: Том Форд и Джулианна Мур
фото: Дэйзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал
фото: Реге-Жан Пейдж и Фиби Дайневор
фото: Фиби Дайневор, Гала Гордон, Джемма Чан и Лили Джеймс
фото: Дакота Джонсон и Джесси Бакли
фото: Джошуа Джексон и Джоди Тёрнер-Смит
фото: Бруклин Бэкхэм и Никола Пельтц фото: Риз Ахмед
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