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Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс

8 мая
2022 год

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8 мая 2022
2 мая в Нью-Йорке состоялся легендарный ежегодный Бал Института костюма Met Gala, гости которого соревновались в шокирующей элегантности и берегли силы для череды вечеринок, традиционно проходящих после каждого грандиозного светского мероприятия. Одной из самых калорийных по уровню концентрации звёзд моды и кино стала вечеринка Тома Форда - человека, который успешно соединил в своей творческой карьере оба искусства. В отеле «Carlyle» собрались Дакота Джонсон, Джошуа Джексон, Лили Джеймс, Риз Ахмед, Джаред Лето и многие другие.

Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс
фото: Хейли Бибер

Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс
фото: Джулианна Мур с мужем

Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс
фото: Джаред Лето

Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс
фото: Кирэн Калкин, Клэр Дэйнс и Хью Дэнси

Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс
фото: Эйса Гонсалес

Ну и конечно же там побывал вездеход голливудского закулисья, фотограф Грэг Уильямс, который сделал серию чёрно-белых жанровых снимков в разгар вечеринки.

Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс
фото: Мод Апатоу и Дакота Джонсон

Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс
фото: Том Форд и Джулианна Мур

Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс
фото: Дэйзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал

Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс
фото: Реге-Жан Пейдж и Фиби Дайневор

Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс
фото: Фиби Дайневор, Гала Гордон, Джемма Чан и Лили Джеймс

Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс
фото: Дакота Джонсон и Джесси Бакли

Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс
фото: Джошуа Джексон и Джоди Тёрнер-Смит

Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс
фото: Бруклин Бэкхэм и Никола Пельтц

Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс
фото: Риз Ахмед
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Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Дакота Джонсон, Джулианна Мур и Лили Джеймс фотографии
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