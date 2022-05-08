Эмбер Хёрд дала показания против Джонни Деппа

Суд по делу о клевете
между Джонни Деппом
и Эмбер Хёрд
длится уже четвёртую неделю. На днях состоялось очередное заседание, на котором Эмбер дала показания против экс-супруга. Она рассказала, что впервые Депп ударил её из-за вопроса о татуировке, а изменил – сразу после свадьбы.
Однажды Хёрд посмеялась над татуировкой Деппа с надписью Wino Forever (это переделанное тату Winona Forever в честь Вайноны Райдер
, бывшей девушки Джонни), за что он дал ей несколько пощёчин. Кроме того, Депп якобы принуждал Эмбер отказываться от съёмок в постельных сценах, и даже звонил её партнёрам по площадке с угрозами. Как утверждает актриса, бывший супруг постоянно её ревновал и советовал отказаться от карьеры, обещая полностью обеспечить ей будущее.
Эмбер также обвинила Деппа в измене: по её словам, сразу же после свадьбы Джонни завёл отношения на стороне, о чем Хёрд узнала случайно из его личных переписок с любовницей. Но главным обвинением, прозвучавшим из уст Хёрд, стало прямое заявление о сексуальном насилии со стороны Джонни. Актёр якобы повалил Эмбер на кровать и начал её душить, а потом изнасиловал бутылкой из-под ликёра: «Он схватил меня за шею. Было так страшно. Тогда это был не Джонни, словно другой человек. Я пыталась достучаться до него, объяснить, что мне больно, но, кажется, ему вообще было все равно в тот момент»
.
Журналистка Breitbart News Алана Мастранджело
внимательно следила за показаниями Эмбер и обратила внимание на то, что многие её реплики похожи на цитаты из фильмов. Например, слова Хёрд «когда я была рядом с Джонни, я чувствовала себя самой красивой женщиной в мире. Но потом он исчезал — и это чувство тоже пропадало»
оказались удивительно похожи на слова героини Гвинет Пэлтроу
в фильме «Талантливый мистер Рипли»
: «С Дики вот какое дело... Когда он рядом, кажется, что солнце светит прямо на тебя, и это великолепно. Но потом он покидает тебя, и становится очень холодно»
.
Также рассказ Эмбер о падении на грязный ковёр во время драки с Джонни оказался созвучен сцене в сериале Netflix «Уборщица. История матери-одиночки»
. А слова, которые Хёрд приписывает Деппу (о том, что он скорее отрежет себе руку, чем поднимет её на жену), напоминают слова героини Кейт Уинслет
в мини-сериале «Милдред Пирс»
.
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