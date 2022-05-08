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Эмбер Хёрд дала показания против Джонни Деппа

8 мая
2022 год

Лайфстайл >>
8 мая 2022
Суд по делу о клевете между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд длится уже четвёртую неделю. На днях состоялось очередное заседание, на котором Эмбер дала показания против экс-супруга. Она рассказала, что впервые Депп ударил её из-за вопроса о татуировке, а изменил – сразу после свадьбы.

Эмбер Хёрд дала показания против Джонни Деппа

Однажды Хёрд посмеялась над татуировкой Деппа с надписью Wino Forever (это переделанное тату Winona Forever в честь Вайноны Райдер, бывшей девушки Джонни), за что он дал ей несколько пощёчин. Кроме того, Депп якобы принуждал Эмбер отказываться от съёмок в постельных сценах, и даже звонил её партнёрам по площадке с угрозами. Как утверждает актриса, бывший супруг постоянно её ревновал и советовал отказаться от карьеры, обещая полностью обеспечить ей будущее.

Эмбер Хёрд дала показания против Джонни Деппа

Эмбер также обвинила Деппа в измене: по её словам, сразу же после свадьбы Джонни завёл отношения на стороне, о чем Хёрд узнала случайно из его личных переписок с любовницей. Но главным обвинением, прозвучавшим из уст Хёрд, стало прямое заявление о сексуальном насилии со стороны Джонни. Актёр якобы повалил Эмбер на кровать и начал её душить, а потом изнасиловал бутылкой из-под ликёра: «Он схватил меня за шею. Было так страшно. Тогда это был не Джонни, словно другой человек. Я пыталась достучаться до него, объяснить, что мне больно, но, кажется, ему вообще было все равно в тот момент».

Эмбер Хёрд дала показания против Джонни Деппа

Журналистка Breitbart News Алана Мастранджело внимательно следила за показаниями Эмбер и обратила внимание на то, что многие её реплики похожи на цитаты из фильмов. Например, слова Хёрд «когда я была рядом с Джонни, я чувствовала себя самой красивой женщиной в мире. Но потом он исчезал — и это чувство тоже пропадало» оказались удивительно похожи на слова героини Гвинет Пэлтроу в фильме «Талантливый мистер Рипли»: «С Дики вот какое дело... Когда он рядом, кажется, что солнце светит прямо на тебя, и это великолепно. Но потом он покидает тебя, и становится очень холодно».

Также рассказ Эмбер о падении на грязный ковёр во время драки с Джонни оказался созвучен сцене в сериале Netflix «Уборщица. История матери-одиночки». А слова, которые Хёрд приписывает Деппу (о том, что он скорее отрежет себе руку, чем поднимет её на жену), напоминают слова героини Кейт Уинслет в мини-сериале «Милдред Пирс».
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Милдред ПирсТалантливый мистер РиплиУборщица. История матери-одиночки

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Эмбер Хёрд дала показания против Джонни Деппа фотографии
Эмбер Хёрд дала показания против Джонни Деппа фотографии
Эмбер Хёрд дала показания против Джонни Деппа фотографии
Эмбер Хёрд дала показания против Джонни Деппа фотографии
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