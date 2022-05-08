«Страх не даёт ничего, кроме изношенного сердца»: Катерина Шпица о жизненных принципах

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Премьера спектакля в Театре на Бронной

«Вишневый сад»: Екатерина Волкова, Андрей Мерзликин и Ольга Бузова

8 мая

Эмбер Хёрд дала показания против Джонни Деппа

Её речь сравнили с цитатами из фильмов