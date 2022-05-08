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«Страх не даёт ничего, кроме изношенного сердца»: Катерина Шпица о жизненных принципах

8 мая
2022 год

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8 мая 2022
Катерина Шпица украсила обложку нового выпуска журнала OK!, в котором поделилась своими размышлениями о настоящем и рассказала, как бороться с трудностями.

«Страх не даёт ничего, кроме изношенного сердца»: Катерина Шпица о жизненных принципах
фото: Катерина Шпица с сыном

Жить здесь и сейчас

«Важно избегать истолкования принципа «живи здесь и сейчас» в духе приспособленчества и безответственности. Что значит для меня этот принцип? Проснулась — обрадовалась новому дню, а дальше живу, наслаждаюсь мелочами, выполняю поставленные передо мной задачи, подчеркну: реальные, насущные. Простой пример: увидела мусор, брошенный мимо урны у моего подъезда, — подошла, подняла, выбросила куда следует. Надо готовить завтрак-обед-ужин — радуюсь тому, что есть из чего готовить, и готовлю. Надо постирать — радуюсь тому, что у меня есть стиральная машина, сортирую белье и запускаю стирку. Если придется стирать руками, меня и это не затруднит — я буду радоваться тому, что у меня есть сильные руки, с детства приученные к труду, и выполню эту бытовую задачу, счастливая от того, что есть для кого стирать. У меня есть работа? Прекрасно, буду сниматься. Пауза? Тоже хорошо, буду больше с семьей».

«Страх не даёт ничего, кроме изношенного сердца»: Катерина Шпица о жизненных принципах
фото: Катерина Шпица с сыном

Не бояться

«Страх не дает ничего, кроме изношенного сердца и измотанного тела, вместилища всех тяжелых дум. При этом я не говорю, что не надо думать о грядущем. Надо, но с позиции «что я могу сделать сегодня, как проинвестировать в себя, что быть морально и физически готовой к любому завтра?» Меньше слов, больше дела по принципу маленьких шагов. Самое интересное про «здесь и сейчас» начинается, когда мы перемещаемся в размышлениях с индивидуального на глобальный уровень. На уровне индивидуума, мне кажется, всё довольно понятно: наведи порядок в своей голове, прощай себе неудачи, занимайся любимым делом, живи с достойным партнером, люби своих детей, сохраняй гармонию в своей семье, находи удовольствие в каждом дне, не загадывая далеко наперед. На уровне же макросоциума всё сложнее. Удивительно получается: почему так сложно отдельным ячейкам объединяться в большие социальные группы, с тем чтобы от их общежития было больше положительных побочных эффектов, нежели сложностей? Когда принадлежность какого-либо блага обезличивается (например, планета Земля принадлежит одновременно всем, но лично — никому), важно не скатываться в упадническое «после нас хоть потоп».

«Страх не даёт ничего, кроме изношенного сердца»: Катерина Шпица о жизненных принципах
фото: Катерина Шпица

Находить плюсы

«Для меня, например, пандемия оказалась действительно очень счастливым периодом. И сын вспоминает его как «самое счастливое время жизни». Тогда я находилась в непрекращающемся экстазе хозяйственности. Я была исключительно хранительницей домашнего очага: готовила целыми днями, занималась бытом. Мы никогда прежде не проводили столько времени нос к носу вместе с сыном и тогда еще будущим мужем. И это было здорово. Поскольку мы по счастливой случайности застряли на время карантина в Краснодарском крае, у нас была возможность, избегая встреч с патрулями, выбираться во всякие потайные уголки леса и даже в горы, на дикие пляжи. Мы не были лишены свежего воздуха, и единение с природой тоже очень много мне дало. Восприятие того периода отсутствия работы облегчало понимание, что всё временно. И это понимание надо уметь перенести на любое событие в личной жизни и в мире. Во время карантина моя жизнь замкнулась на моей семье, и я отдохнула о того глобального, что меня давно беспокоило во внешнем мире».

«Страх не даёт ничего, кроме изношенного сердца»: Катерина Шпица о жизненных принципах
фото: Катерина Шпица с сыном

Замечать парадоксы

«В человеческом обществе справедливости нет, есть она только в животном мире, где действует непреложный закон исключительно целесообразного естественного отбора. Мы создали столько всего ради своего комфорта, но при этом живем под колоссальным давлением с искаженными ценностями, в беспросветной конкуренции, мы развращены и стрессированы молниеносной доступностью информации, и это создает смуту в душе, потому что мы часто обращаем против себя же почти всё, изобретенное когда-то во благо. Мир парадоксов».
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«Страх не даёт ничего, кроме изношенного сердца»: Катерина Шпица о жизненных принципах фотографии
«Страх не даёт ничего, кроме изношенного сердца»: Катерина Шпица о жизненных принципах фотографии
«Страх не даёт ничего, кроме изношенного сердца»: Катерина Шпица о жизненных принципах фотографии
«Страх не даёт ничего, кроме изношенного сердца»: Катерина Шпица о жизненных принципах фотографии
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