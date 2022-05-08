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Сильные и независимые: Ким Кэттролл, Дрю Бэрримор и Аманда Сейфред

8 мая
2022 год

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8 мая 2022
5 мая в Нью-Йорке прошло ежегодное мероприятие «Variety's Power of Women», чествующее достижения женщин в бизнесе и сфере развлечений. Среди лауреатов в этом году оказались Дрю Бэрримор, Камила Кабелло, Ким Кэттролл и Аманда Сейфред, а среди гостей мероприятия были замечены Джина Гершон, Эмили Ратаковски, Кендес Бушнелл и легендарная художница по костюмам Патриша Филд, одевавшая героинь «Секса в большом городе».

Сильные и независимые: Ким Кэттролл, Дрю Бэрримор и Аманда Сейфред
фото: Аманда Сейфред

Сильные и независимые: Ким Кэттролл, Дрю Бэрримор и Аманда Сейфред
фото: Джина Гершон

Сильные и независимые: Ким Кэттролл, Дрю Бэрримор и Аманда Сейфред
фото: Дрю Бэрримор

Сильные и независимые: Ким Кэттролл, Дрю Бэрримор и Аманда Сейфред
фото: Ким Кэттролл с возлюбленным

Сильные и независимые: Ким Кэттролл, Дрю Бэрримор и Аманда Сейфред
фото: Сара Сильверман

Сильные и независимые: Ким Кэттролл, Дрю Бэрримор и Аманда Сейфред
фото: Эмили Ратаковски

фото: Legion-Media
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Сильные и независимые: Ким Кэттролл, Дрю Бэрримор и Аманда Сейфред фотографии
Сильные и независимые: Ким Кэттролл, Дрю Бэрримор и Аманда Сейфред фотографии
Сильные и независимые: Ким Кэттролл, Дрю Бэрримор и Аманда Сейфред фотографии
Сильные и независимые: Ким Кэттролл, Дрю Бэрримор и Аманда Сейфред фотографии
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