Сильные и независимые: Ким Кэттролл, Дрю Бэрримор и Аманда Сейфред

5 мая в Нью-Йорке прошло ежегодное мероприятие «Variety's Power of Women», чествующее достижения женщин в бизнесе и сфере развлечений. Среди лауреатов в этом году оказались Дрю Бэрримор
, Камила Кабелло
, Ким Кэттролл
и Аманда Сейфред
, а среди гостей мероприятия были замечены Джина Гершон
, Эмили Ратаковски
, Кендес Бушнелл
и легендарная художница по костюмам Патриша Филд
, одевавшая героинь «Секса в большом городе»
.
фото: Аманда Сейфред
фото: Джина Гершон
фото: Дрю Бэрримор
фото: Ким Кэттролл с возлюбленным
фото: Сара Сильверман фото: Эмили Ратаковски
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