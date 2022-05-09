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Светлана Иванова объяснила, почему не захотела взять псевдоним

9 мая
2022 год

Лайфстайл >>
9 мая 2022
Российский шоу-бизнес изобилует благозвучными псевдонимами, за которыми скрываются бесцветные или неприятные на слух фамилии. Кристина Асмус, Светлана Тома, Марина Александрова, Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Наталья Бардо - все эти артисты предпочли своим реальным фамилиям псевдонимы. А вот Светлана Иванова совершенно не переживала из-за того, что её фамилия слишком распространённая и простая для актёрской карьеры. В интервью Георгию Кардаве Светлана рассказала, что ей настойчиво предлагали взять псевдоним в начале карьеры.

Светлана Иванова объяснила, почему не захотела взять псевдоним

«Были советчики, которые очень настойчиво рекомендовали [взять псевдоним]. Я помню, когда я уже снялась в фильме «Дом солнца», кто-то предложил мне что-то вроде Светлана Нова. Нова…Мне кажется, это название для какого-то стирального порошка. Не было ничего, что можно было бы использовать. Хотя у моих бабушек очень классные фамилии. У одной фамилия Покровская, а у другой - Демидова. Обе фамилии - крутые, очень театральные фамилии. Но мне казалось, что это так нескромно. И это не я. Я очень верю в то, что имя - это энергия. Ты, поменяв себе имя, можешь баланс какой-то в своей судьбе поменять. Некоторые это делают совершенно осознанно, когда нужен какой-то рывок куда-то.
Тебя так родители назвали. Они про твоё имя думали. Они в это вложили свою душу, чувства. Меня родители назвали Света. Если я вдруг решу, что я Валя, я таким образом что-то же поменяю. Как минимум, испорчу отношения с родителями. Я к таким вещам внимательно отношусь».
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Светлана Иванова объяснила, почему не захотела взять псевдоним фотографии
Светлана Иванова объяснила, почему не захотела взять псевдоним фотографии
Светлана Иванова объяснила, почему не захотела взять псевдоним фотографии
Светлана Иванова объяснила, почему не захотела взять псевдоним фотографии
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