Светлана Иванова объяснила, почему не захотела взять псевдоним

Российский шоу-бизнес изобилует благозвучными псевдонимами, за которыми скрываются бесцветные или неприятные на слух фамилии. Кристина Асмус
, Светлана Тома
, Марина Александрова
, Павел Прилучный
, Настасья Самбурская
, Наталья Бардо
- все эти артисты предпочли своим реальным фамилиям псевдонимы. А вот Светлана Иванова
совершенно не переживала из-за того, что её фамилия слишком распространённая и простая для актёрской карьеры. В интервью Георгию Кардаве
Светлана рассказала, что ей настойчиво предлагали взять псевдоним в начале карьеры.
«Были советчики, которые очень настойчиво рекомендовали [взять псевдоним]. Я помню, когда я уже снялась в фильме «Дом солнца», кто-то предложил мне что-то вроде Светлана Нова. Нова…Мне кажется, это название для какого-то стирального порошка. Не было ничего, что можно было бы использовать. Хотя у моих бабушек очень классные фамилии. У одной фамилия Покровская, а у другой - Демидова. Обе фамилии - крутые, очень театральные фамилии. Но мне казалось, что это так нескромно. И это не я. Я очень верю в то, что имя - это энергия. Ты, поменяв себе имя, можешь баланс какой-то в своей судьбе поменять. Некоторые это делают совершенно осознанно, когда нужен какой-то рывок куда-то.
Тебя так родители назвали. Они про твоё имя думали. Они в это вложили свою душу, чувства. Меня родители назвали Света. Если я вдруг решу, что я Валя, я таким образом что-то же поменяю. Как минимум, испорчу отношения с родителями. Я к таким вещам внимательно отношусь»
.
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