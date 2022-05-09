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Светлана Иванова рассказала о самой неприятной черте своего характера

9 мая
2022 год

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9 мая 2022
Внешне Светлана Иванова производит впечатление милой и безропотной девушки, какими часто предстают её героини. В реальности актриса обладает качествами, которые противоречат этому образу.

«Я живая и настоящая. Я не всегда милая. Я не встречала людей, которые всегда милые. Это мне кажется странным. Я могу сердиться. Я требовательная и упрямая. Людей это удивляет, что я могу жёстко отстаивать свою позицию, не соглашаться с кем-то, сердиться на кого-то. Всем почему-то кажется, что «Ой она такая милая в кино, мы не думали, что она может в [запрещённой в РФ соцсети] написать «Идите в ж**у», - рассказала Светлана в интервью Георгию Кардаве.

Светлана Иванова рассказала о самой неприятной черте своего характера

Самой неприятной чертой своего характера Светлана считает слепое упрямство. «Когда это упорство - это классно. Помогает добиваться цели, двигаться вперёд. А когда это категоричность в суждениях - это не всегда правильно. Бывает такое баранье упрямство. Когда ты попадаешь в воронку этого чувства и тебя несёт. Со мной такое бывает. Не часто уже, потому что я умею себя контролировать, как мне кажется. Но может случиться. Это вообще такая моя черта характера. Это про меня.
Я, например, защищая кого-то, могу ввязаться в такую перепалку жуткую, что уже думаю «Зачем ты это начала?». Не самое хорошее качество. Хотя, наверное, обострённое чувство справедливости - не так плохо».

Светлана Иванова рассказала о самой неприятной черте своего характера

Актриса также призналась, что зависима от сильных эмоций и с трудом переносит спокойствие. «Я поняла, что я зависима от испытывания эмоций. Я поэтому очень люблю путешествия, вкусную еду, смотреть фильмы и спектакли. Я обожаю испытывать эмоции. И радостные и то, что называют светлой грустью. Не так давно я поняла, что так сильно люблю свою работу, потому что она мне даёт возможность испытывать огромное количество эмоций. Это наркотическое состояние. Когда спокойно совсем, я не могу. Мне обязательно надо расчёсывать свои нервы. Я эмоциональная наркоманка.
Но я умею выходить из тяжёлых состояний. У меня, например, была на «Триггере» смена очень тяжёлая. Смена длится 12 часов, и я 12 часов плакала. С перерывом на обед и на грим. Вот такие подобрались сцены. И я когда ехала домой, я себя чувствовала абсолютно счастливым человеком. Потому что эти слёзы, боль и горе были не моими. Это принадлежало моей героине. Да, я себя на это потратила. Но сколько я потратила, столько же ко мне пришло радости и кайфа».
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