Антона Долина обвинили в «колонизаторских намерениях» по отношению к Латвии

После начала спецоперации кинокритик Антон Долин покинул Россию и сейчас работает в Латвии. На днях на сайте Рижского международного кинофестиваля появилось письмо в адрес журнала Screen International, в списках жюри которого Долин указан как латвийский кинокритик. Журнал и Антона лично обвиняют в «колонизаторских намерениях» по отношению к Латвии.
фото: Антон Долин
В ответ Долин написал объёмный пост, в котором объяснил, почему указал себя как латвийского кинокритика: «Уже 7 лет я принимаю участие в жюри международных критиков, собранном журналом Screen International, на фестивалях в Берлине и Каннах. Работа бесплатная, простая и приятная: оценивать конкурсные фильмы по пятибалльной шкале. Очень многие следят за этими оценками, спорят с ними, обсуждают их. Собственно, я и сам так всегда делал, пока не оказался в жюри. Все эти годы я представлял в жюри разные издания («Афишу», «Искусство кино», «Медузу»*), но одну и ту же страну – Россию. В этом году редакция вновь обратилась ко мне, спросив, где я сейчас вообще нахожусь и чем занимаюсь. Вкратце им рассказал: в РФ не живу, в «Медузе»* по-прежнему работаю. Они бурно выразили мне свою поддержку, подтвердили приглашение в жюри, и попросили уточнить: какую страну указывать? Чуть подумав, я назвал Латвию. Что и было отражено в списке участников жюри. Дело в том, что приглашение в жюри Screen International было личным. Звали не издание, а меня. Раньше я жил в России и представлял Россию, причем сразу несколько СМИ, указывая лишь одно из них. А теперь я в Латвии, и с российскими СМИ не сотрудничаю. Вот и всё».
Долин отметил, что в Каннах он до сих пор числится как российский кинокритик, а также извинился перед латвийскими коллегами: «Идея письма, тем не менее, мне прекрасно понятна, хоть она и не выражена эксплицитно. Россияне прикидываются европейцами, но мы их разоблачим. Видимо, имелся в виду и скандал с отказом в аккредитациях многим российским журналистам: Антон Долин и тут пролез, хитростью добыл аккредитацию. Приходится уточнить: на моей каннской аккредитации по-прежнему значится Россия. У меня и паспорт российский, Россия – моя родина, смерть неизбежна и т.д. Странно было бы это отрицать. Однако единственное СМИ, куда я сейчас регулярно пишу, зарегистрировано в Латвии».
фото: Бейдж Антона на Каннском кинофестивале
«Дорогие латвийские коллеги, прошу прощения, что ненароком вас оскорбил. Я всего лишь хотел быть честным. Не претендую на ваши рабочие места, не оспариваю ваш профессионализм и не делаю вид, что хорошо разбираюсь в кинематографе стран Балтии. Щелчок по носу в виде этого чудесного письма будет мне хорошим уроком – сдержанность и вежливость могут не означать доброжелательности, теперь зарублю это себе на носу. Даю зарок никого больше не колонизировать и не вводить в заблуждение – позорное клеймо россиянина должно быть выжжено на лбу навеки. Хорошенько подумаю, какую страну поставить рядом со своим именем в следующий раз. Извините», – написал Антон.
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