Маргарет Куэлли выходит замуж

В прошлую среду на Каннском кинофестивале актриса сериала «Уборщица. История матери-одиночки» и фильма «Однажды в… Голливуде»Маргарет Куэлли прошлась по красной дорожке, сверкнув кольцом с весьма заметным бриллиантом. Последний год актриса состоит в отношениях с 38-летним музыкантом, продюсером и фронтменом группы Bleachers Джеком Антоноффом. Источник, близкий к паре, в разговоре с изданием People подтвердил, что Антонофф сделал предложение Маргарет. А вчера и сама актриса опубликовала фотографию с Джеком, в подписи к которой призналась музыканту в любви.
фото: Маргарет Куэлли и Джек Антонофф
Маргарет и Джек познакомились и начали встречаться прошлым летом. Официально как пара они появились на церемонии вручения премии AFI Awards в начале марта, и несколько дней спустя появились вместе на премии Critics' Choice Awards, где сериал «Уборщица. История матери-одиночки», в котором Маргарет исполнила главную роль, был номинирован в категории «Лучший сериал».
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