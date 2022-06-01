Александр Людвиг и его супруга рассказали о потере третьего ребёнка

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Музыкант, продюсер и фронтмен группы Bleachers Джек Антонофф сделал актрисе предложение

1 июня

Антона Долина обвинили в «колонизаторских намерениях» по отношению к Латвии

В жюри международных критиков журнала Screen International Антон указал себя как латвийского автора