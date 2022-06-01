Александр Людвиг и его супруга рассказали о потере третьего ребёнка

«Мужество этой женщины каждый раз изумляет меня. Я люблю тебя, Лорен. То, как ты справляешься с трудностями, лишь одна из многих причин, почему я люблю тебя. Мы преодолеем все невзгоды, которые для нас приготовила жизнь. Все, кто переживает подобное, — знайте, вы не одни. Оказалось, это случается гораздо чаще, чем я думал», – написал Александр.
Лорен также вышла на связь со своими подписчиками, чтобы поддержать девушек, столкнувшихся с выкидышем: «Я долго думала, публиковать что-либо или нет, но решила, что нам всем нужно начать говорить об этом больше. На прошлой неделе у нас с Александром случился уже третий выкидыш. Я решила, что хочу поделиться, так как не считаю это постыдным. Я хочу помочь другим девушкам понять, насколько распространены выкидыши, и что их не стоит стыдиться. Переживая эти трудные времена, я поняла, что я не одна такая. Это случается со многими, но, видимо, об этом редко говорят. Если больше женщин начнет делиться своим опытом, возможно, другие не будут чувствовать себя одинокими и испытывать вину. Информация — это сила».
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