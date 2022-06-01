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В Твиттере Постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО появилось видео про «отмену» русской культуры

1 июня
2022 год

Лайфстайл >>
1 июня 2022
В Твиттере Постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО появилось видео про «отмену» русской культуры. В ролике, стилизованном под «Гарри Поттера», персонажи с лицами Джокера пытаются произнести заклинание, «отменяющее» Николая Гоголя, Фёдора Достоевского, Льва Толстого и Александра Пушкина.

В Твиттере Постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО появилось видео про «отмену» русской культуры
фото: Кадр из ролика

Каждый из персонажей одет то в традиционную укpaинcкую вышиванку, то в футболку с символом мира, то носит шляпу Наполеона, то мужской парик. Видимо, создатели ролика хотели намекнуть, что у «Представителей Запада» «отменить» русскую культуру не получится.

В Твиттере Постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО появилось видео про «отмену» русской культуры
фото: Кадр из ролика

В Твиттере Постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО появилось видео про «отмену» русской культуры
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