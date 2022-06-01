В Твиттере Постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО появилось видео про «отмену» русской культуры

анонс

В широкий прокат драма выйдет 2 июня

Алексей Чадов, Михаил Галустян и Николай Расторгуев на премьере фильма «Своя война. Шторм в пустыне»

У Лорен Людвиг вновь случился выкидыш

Александр Людвиг и его супруга рассказали о потере третьего ребёнка

Музыкант, продюсер и фронтмен группы Bleachers Джек Антонофф сделал актрисе предложение

1 июня

Антона Долина обвинили в «колонизаторских намерениях» по отношению к Латвии

В жюри международных критиков журнала Screen International Антон указал себя как латвийского автора