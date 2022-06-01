В Твиттере Постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО появилось видео про «отмену» русской культуры. В ролике, стилизованном под «Гарри Поттера», персонажи с лицами Джокера пытаются произнести заклинание, «отменяющее» Николая Гоголя, Фёдора Достоевского, Льва Толстого и Александра Пушкина.
фото: Кадр из ролика
Каждый из персонажей одет то в традиционную укpaинcкую вышиванку, то в футболку с символом мира, то носит шляпу Наполеона, то мужской парик. Видимо, создатели ролика хотели намекнуть, что у «Представителей Запада» «отменить» русскую культуру не получится.
обсуждение >>