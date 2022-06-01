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«Был заказ – лживый, пропагандистский образ»: Кирилл Серебренников о создании фильма «Жена Чайковского»

1 июня
2022 год

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1 июня 2022
В этом году Кирилл Серебренников представил на Каннском кинофестивале новую картину «Жена Чайковского», об истории создания которой он рассказал в интервью кинокритику Антону Долину. Оказалось, что изначально деньги на производство фильма выделило Министерство культуры, однако их представление о Петре Ильиче не совпало с видением Серебренникова.

«Был заказ – лживый, пропагандистский образ»: Кирилл Серебренников о создании фильма «Жена Чайковского»
фото: Антон Долин и Кирилл Серебренников

«История про Чайковского – долгоиграющая, мы давно начали работу. Потом это всё натолкнулось на огромный скандал, который разожгло Министерство культуры, чтобы не дать нам ничего снять. Они попытались поступить в режиме «мы даём вам деньги, вы выполняете наш заказ». А заказ был – лживый образ Петра Ильича, пропагандистский. Этот образ начал формироваться после его смерти. Дело не в том, что мы хотим копаться в белье великого человека, а в том, что мы хотим его сделать живым».

«Был заказ – лживый, пропагандистский образ»: Кирилл Серебренников о создании фильма «Жена Чайковского»
фото: Кадр из фильма «Жена Чайковского»

«Пётр Ильич – не памятник, который сидит возле консерватории и с вдохновенным видом смотрит вдаль. Это живой человек, которому было плохо, больно, одиноко, он страдал, любил, который ездил в Америку, забирался на Эмпайр-Стейт-Билдинг. При этом обожал свою семью и племянников, ездил к ним в Каменку. Этот человек прожил огромную, яркую, интересную жизнь. Он не был идеальным, он поступал иногда ужасно, но при этом он писал гениальную музыку. И музыка его была гениальна не потому, что он сидел смотрел вдаль, а потому что он был сложной, объёмной личностью».

Фильм Серебренникова оказался документальной драмой – все реплики персонажей взяты из дневников и писем. Но даже такую историю режиссёру не дали рассказать: «Но это никто не дал сделать, так как был сформулирован заказ. Мы отдали деньги, но замысел остался. Вообще эта история про страсть – про человека, который находится в обсессии. Очень русская история, когда от любви до ненависти один шаг. У Милюковой от восторга и очарованности человеком все превратилось в чистое безумие, которое мучило и её, и всех вокруг. Реплики, которые говорят персонажи, взяты из писем и воспоминаний, это документальная драма».
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«Был заказ – лживый, пропагандистский образ»: Кирилл Серебренников о создании фильма «Жена Чайковского» фотографии
«Был заказ – лживый, пропагандистский образ»: Кирилл Серебренников о создании фильма «Жена Чайковского» фотографии
«Был заказ – лживый, пропагандистский образ»: Кирилл Серебренников о создании фильма «Жена Чайковского» фотографии
«Был заказ – лживый, пропагандистский образ»: Кирилл Серебренников о создании фильма «Жена Чайковского» фотографии
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