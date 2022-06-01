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«Мне не стыдно, что я русский»: Кирилл Серебренников прокомментировал свой отъезд из России

1 июня
2022 год

Лайфстайл >>
1 июня 2022
28 марта Хамовнический суд Москвы снял судимость с Кирилла Серебренникова, после чего режиссёр сразу же покинул Россию. В интервью кинокритику Антону Долину Кирилл рассказал, что не считает себя эмигрантом и не испытывает стыд за то, что он русский.

«Мне не стыдно, что я русский»: Кирилл Серебренников прокомментировал свой отъезд из России
фото: Антон Долин и Кирилл Серебренников

«Я не хочу употреблять слово «эмиграция». Сейчас 21 век. Люди, которые переезжают из Брюсселя в Амстердам, не предаются брюссельцами анафеме, они не говорят, что им «стыдно быть брюссельцем». Люди приезжают туда, где им хорошо, где они будут чувствовать себя счастливыми. Они уезжают туда, где у них есть работа, хорошее образование для детей. Когда люди из твоей страны уезжают, это огромная трагедия. Нельзя запретить людям стремиться туда, где им будет лучше. Надо просто сделать так, чтобы люди не уезжали».

Также режиссёр отметил, что не собирается поддаваться чувству коллективной вины из-за своей национальности: «Я не хочу говорить про стыд. Мне не стыдно, что я русский. Мне горько, обидно и страшно за гибнущих наших солдат и за гибнущих укpaинcкиx солдат. И вообще за гибель людей. Мне не хочется разделять, чьих слёз льётся больше».
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«Мне не стыдно, что я русский»: Кирилл Серебренников прокомментировал свой отъезд из России фотографии
«Мне не стыдно, что я русский»: Кирилл Серебренников прокомментировал свой отъезд из России фотографии
«Мне не стыдно, что я русский»: Кирилл Серебренников прокомментировал свой отъезд из России фотографии
«Мне не стыдно, что я русский»: Кирилл Серебренников прокомментировал свой отъезд из России фотографии
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