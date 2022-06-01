«Мне не стыдно, что я русский»: Кирилл Серебренников прокомментировал свой отъезд из России

«Я не хочу употреблять слово «эмиграция». Сейчас 21 век. Люди, которые переезжают из Брюсселя в Амстердам, не предаются брюссельцами анафеме, они не говорят, что им «стыдно быть брюссельцем». Люди приезжают туда, где им хорошо, где они будут чувствовать себя счастливыми. Они уезжают туда, где у них есть работа, хорошее образование для детей. Когда люди из твоей страны уезжают, это огромная трагедия. Нельзя запретить людям стремиться туда, где им будет лучше. Надо просто сделать так, чтобы люди не уезжали».
Также режиссёр отметил, что не собирается поддаваться чувству коллективной вины из-за своей национальности: «Я не хочу говорить про стыд. Мне не стыдно, что я русский. Мне горько, обидно и страшно за гибнущих наших солдат и за гибнущих укpaинcкиx солдат. И вообще за гибель людей. Мне не хочется разделять, чьих слёз льётся больше».
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