«Россия - крестьянская страна»: Андрей Кончаловский о системе ценностей россиян

Рассуждая о целесообразности насильственного насаждения культуры
, 84-летний режиссёр Андрей Кончаловский
в очередной раз выразил мнение, что коренная система ценностей большинства россиян подходит под описание того, что аргентинский культуролог Мариано Грандона
называет «крестьянским сознанием». А также признал, что православие сформировало в русском человеке жёсткую иерархичность, в которой каждый член общества занимает своё место в вертикали власти.
«Я думаю, что советская власть безжалостно насаждала культуру, и это было совсем не зря. Да, это было колоссальное насилие, но оно очень похоже на насилие в первом классе, когда вы заставляете детей сидеть смирно и учиться. Да и что понимать под словом культура? Некоторые понимают под этим словом знание истории искусства и философии. Некоторые понимают под словом культура соблюдение этикета. Я лично понимаю под словом культура то, что аргентинский культуролог Грандона определял, анализируя культуру аргентинского крестьянина. Он создал так называемую типологию Грандоны - системы приоритетов, по которой живёт человек той или иной культуры. Всё, что человек делает на протяжение всего дня, он делает согласно своим представлениям о ценностях. Это и есть культура, то, что руководит поведением человека. И насаждать какие-то вещи очень сложно. Мы до сих пор не понимаем, что Россия - это крестьянская страна. Я в этом абсолютно убедился, читая типологию Грандоны. Первый пункт из ряда приоритетов - очень узкий круг доверия. За пределами семьи - все враги, либо чужие, либо малоинтересны. Это крестьянское сознание. Лет десять назад в ВШЭ был диспут, где, кстати, я имел удовольствие познакомиться с Грандоной. И там было ещё несколько выдающихся культурологов. И я сказал, что Россия - крестьянская страна. А Евгений Ясин, уважаемый человек, сказал: «Андрей Сергеевич, ну что вы говорите? 60 процентов населения живёт в городах». Я ему сказал: «Разве дело в том, где человек живёт? И в Кремле можно быть, будучи при этом крестьянином». Дело же не в месте жительства и даже не в потребительской корзине. А дело в том, какие ценности у человека, который сидит в Мерседесе и едет на Рублёвку, [прикрикивая на людей] «Заткнись, б***!» Это система ценностей»
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Вспоминая свои визиты в ЦК, Кончаловский признался, что по мере продвижения по коридору от кабинета к кабинету партийных функционеров, он всё более мельчал в собственных глазах. «Входишь к председателю уже такой маленький-маленький. Это человеческое, это нормально. Вырастал обратно только, когда выходил за дверь. Боже мой, сколько раз я чувствовал себя абсолютным рабом. Угодливым, омерзительно любезным. Знаете, русский человек в этом смысле раб. Что это значит? У нас все отношения по вертикали. Православие - это религия вертикальная. Мы можем быть хамами с подчинёнными и тут же абсолютными лакеями с начальством. Гоголь это всё гениально показал. Поэтому русские артисты могут быть и рабами и хамами. С англичанами и с немцами там всё сложнее - там горизонтальные отношения. Другая религия»
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