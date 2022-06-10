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«С реальностью бороться нельзя»: Андрей Кончаловский о свободе, счастье и принятии реальности

10 июня
2022 год

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10 июня 2022
84-летний режиссёр Андрей Кончаловский поделился выводами, основанными на богатом жизненном опыте и накопленных знаниях, с гостями на творческой встрече Московского Института Психоанализа. Во время беседы режиссёр раскрыл своё видение таких понятий как свобода, счастье и культура и проследил их взаимосвязь.

«С реальностью бороться нельзя»: Андрей Кончаловский о свободе, счастье и принятии реальности

«Наиболее свободный человек - это дикарь. Просто потому что он не знает, что ему нельзя. Ну, он знает, что нельзя прыгнуть в пропасть, потому что будет бо-бо, но, в принципе, самые свободные люди - это люди некультурные. Чем выше у человека культура, тем больше у него ограничений. Потому что это цензор. Когда говорят о свободе, я всегда задаю вопрос - свобода от чего?
Один русский философ сказал «Свобода есть великий дар, но не абсолютное благо». Со свободой едва ли не труднее обращаться, чем с атомной энергией. Я думаю, что свободные люди - это люди, которые понимают своё место в любых иерархиях - и в обществе, и на Земле и в Космосе».

«По-моему, Бергман сказал, что счастье - это когда ты знаешь свои границы и тебе удаётся их расширить. Вот момент счастья - это очень короткий момент. Потому что на смену эйфории к человеку приходят проблемы. Как сохранить счастье? Как сделать так, чтобы его не украли? И так далее. И счастье пропадает. И свобода не связана со счастьем. Обретение свободы может и связано со счастьем, но дальше проблемы начинаются, те или другие».

«С реальностью бороться нельзя»: Андрей Кончаловский о свободе, счастье и принятии реальности

«Есть два рода людей, на мой взгляд. Есть те, кто видят недостатки и стараются их исправить немедленно, либо довести до идеала. А есть люди, которые недостатки пытаются игнорировать и видеть достоинства и радоваться тому, что они видят. И те, и другие люди необходимы. И эти качества нельзя изменить».

«Любая цивилизация, даже самая высокая, может в одночасье рухнуть. Так же, как любого человека можно превратить в животное за 6 часов, тому есть много примеров. Конечно, есть отдельные чудеса типа Франкла. Но очень важно понимать, что всегда может всё рухнуть. Дзен буддизм учит принимать реальность. С реальностью бороться нельзя, можно бороться только с собой. Недаром мудрые говорят - измени себя и изменишь мир».
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«С реальностью бороться нельзя»: Андрей Кончаловский о свободе, счастье и принятии реальности фотографии
«С реальностью бороться нельзя»: Андрей Кончаловский о свободе, счастье и принятии реальности фотографии
«С реальностью бороться нельзя»: Андрей Кончаловский о свободе, счастье и принятии реальности фотографии
«С реальностью бороться нельзя»: Андрей Кончаловский о свободе, счастье и принятии реальности фотографии
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