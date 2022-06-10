Ребел Уилсон объявила о романе с модельером Рамоной Аргумой

Ещё до недавнего времени 42-летнюю Ребел Уилсон
можно было назвать иконой бодипозитива - казалось, что создавая на экране образ странноватой, взбалмошной и невероятно уверенной в себе девушки «в теле», актриса является такой же в реальной жизни. В некотором смысле так и было, однако, срок годности этого слияния вышел два года назад, когда Ребел решила, что пришло время для кардинальных перемен. Всё началось с новостей о бесплодии, о чём Ребел откровенно написала в соцсетях, признавшись, что ей больше не с кем этим поделиться
.
Через пару месяцев Ребел призналась, что решила похудеть, чтобы увеличить свои шансы на заморозку здоровых яйцеклеток для будущей беременности
. Вспоминая визит к врачу, который не стал деликатничать и подбирать выражения, Ребел призналась, что несмотря на грубую форму высказывания, он был прав. «Он оглядел меня с головы до ног и сказал: «Дела у вас обстояли бы гораздо лучше, если бы вы были здоровее». Я была ошеломлена. Подумала: «Боже, какой грубый дядька». Но он был прав. Я таскала на себе большое количество лишнего веса. Но приняв решение похудеть и подправить здоровье, я думала не о себе, а о нуждах будущего ребёнка»
, - рассказала Ребел в интервью изданию «People».
А на днях Ребел удивила поклонников ещё одной контрастной деталью, объявив о романе с женщиной. «Думала, что ищу диснеевского принца…Но, может, всё это время мне нужна была диснеевская принцесса?»
, - написала Ребел в запрещённой в РФ соцсети, опубликовав фотографию с модельером Рамоной Агрумой
. Впрочем, особенно проницательные поклонники могли догадаться об отношениях Ребел и Рамоны ещё в конце марта, когда актриса и модельер вместе появились на вечеринке «Vanity Fair» в честь премии «Оскар».
Впервые Ребел, не называя имени Рамоны, рассказала о новом романе в том же интервью «People»
и призналась, что их отношения начались с телефонных разговоров. «Мы познакомились через общего друга. И прежде чем встретиться, несколько недель общались по телефону. И оказалось, что это хороший способ узнать друг друга. Было в этом что-то старомодное»
.
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