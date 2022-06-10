Дурное воспитание: Эзру Миллера обвиняют в развращении несовершеннолетней

Согласно документам, полученным редакцией журнала «Rolling Stone», родители 18-летней эко-активистки Токаты Айрон Айз (с недавних пор предпочитает, чтобы её называли Гибсон), с которой Эзра познакомился, когда ей было 12 лет, добиваются запретительного приказа, чтобы оградить дочь от общения с актёром. Родители Гибсон заявили, что из-за общения с Миллером у их дочери начались проблемы с психическим здоровьем. Актёр якобы полностью завладел контролем над Гибсон, отдалив её от семьи, а недавно скормил ей большую дозу ЛСД.
Подав в суд прошение о запретительном судебном приказе, родители Гибсон добиваются возвращения опеки над дочерью, считая, что она ещё не в состоянии принимать обдуманные решения, чтобы «учиться на собственном горьком опыте». Миллера они называют не иначе как «хищник, использующий её в своих интересах».
Однако у самой Гибсон, защищающей свою независимость от родителей, совершенно иное видение ситуации. В письме, посланным в редакцию журнала, активистка отрицает обвинения в том, что Миллер каким-то образом контролирует её. «Представления о том, что мне промыли мозги или принуждали к чему-либо, абсолютно ложные. Реакция моей семьи на мою независимость и действия не входит в область моей ответственности. Я пыталась найти способ цивилизованного общения с ними, но потерпела неудачу».
фото: Гибсон Айрон Айз
В соцсетях Гибсон обвиняет родителей в «психологическом манипулировании» и трансфобии, однако родители настаивают на том, что она никак не могла написать об этом, поскольку Миллер, полностью захвативший контроль над девушкой, якобы убедил её в том, чтобы она не пользовалась телефоном, а так же завладел её личными вещами, включая её удостоверение личности и паспорт. По их словам, в январе 2022 года Миллер напоил Гибсон алкоголем и скормил ей ЛСД, из-за чего им пришлось срочно прилететь в Южную Дакоту, где дочь проживала в компании Миллера, и отвезти её в психиатрическую лечебницу. Родители Гибсон сравнили эту ситуацию с делом певца Р.Келли, которого суд присяжных признал виновным в сексуальных домогательствах к женщинам и детям, продолжавшихся более двух десятилетий. «Очень напоминает ту ситуацию. [Келли] так же изолировал своих жертв, отрывая их от семьи и друзей». Впрочем, в отношении Миллера никаких обвинений в действиях сексуального характера родители Гибсон пока что не выдвинули.
Наряду с заявлениями о дурном влиянии и контроле, мать Гибсон Сара Джампинг Игл обвиняет Миллера в нападении, которое случилось во время её поездки в Санта-Монику в мае, когда она пыталась забрать дочь. Адвокаты Эзры, которому придётся появится в суде Южной Дакоты 12 июля, пока что не ответили на запросы редакции журнала «Rolling Stone». Но на фоне этого и других скандалов, связанных с именем актёра, ставится под вопрос его дальнейшая работа в крупных франшизах вроде «Флэша» и «Лиги справедливости». Американские пользователи соцсетей, тем времени, возмущены бездействием крупных киностудий, которые не спешат «отменять» Миллера в связи с его неподобающим поведением.
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