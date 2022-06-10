Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Многое из того, что нам говорят - чушь»: Джон Малкович о СМИ и политике

10 июня
2022 год

Лайфстайл >>
10 июня 2022
68-летний американский актёр Джон Малкович перестал следить за политической жизнью своей страны и голосовать ещё в 1970-х годах. Актёр просто перестал верить в политику, удостоверившись в том, что миром правит хаос, некомпетентность и жадность.
«Я не особо верю в политику. Я не верю, что есть какая-то «хорошая партия», и что есть особая причина слушать мнение её членов по какому-то поводу. Мне нравился [Вацлав] Гавел, а в общем - мне всё равно», - заявил актёр в интервью журналисту и писателю Михаилу Зыгарю.

«Многое из того, что нам говорят - чушь»: Джон Малкович о СМИ и политике

«В романе Дона Деллило «Весы» про Ли Харви Освальда (убийца Джона Кеннеди - прим. ред.) один из персонажей говорит: «История - это сумма всего того, о чём они нам не рассказывают». Я думаю, это довольно точно. Это ещё одна причина, почему я не погружаюсь в политику. Мне лгали слишком много раз. И первые разы я вообще-то им верил. Я думаю, что миром правит в основном хаос, много глупости и жадности. И огромное количество некомпетентности. Мне уже достаточно много лет, чтобы помнить, как в своё время газета New York Times писала, что у Ирака есть оружие массового поражения. И тут два момента: а) а как будто бы у нас нет, б) ну и что теперь?»

Актёр выразил сомнение в том, что нынешняя политическая ситуация каким-то серьёзным образом повлияет на западное искусство и режиссёров. По мнению актёра, люди просто устали говорить о ковиде и с подачи СМИ переключились на [спецоперацию].

«Многое из того, что нам говорят - чушь»: Джон Малкович о СМИ и политике

«Запад слишком замкнут на себе. Люди на Западе сейчас слишком погружены в свою изолированную повестку. Они заинтересованы в политике всеобщего вовлечения, в вопросах гендера и подобных вещах гораздо больше, чем в том, могут ли люди жить или вынуждены умирать. Их интерес заключается в вопросах рас, трайбализме, политике, власти. Это правда то, что их волнует больше всего. Я думаю, что [нынешняя политическая ситуация] всего лишь помогает продавать газеты, делать рекламу и тому подобное. Даёт людям какую-то тему для обсуждения. Людям надоело говорить о ковиде. Который вызвал довольно идиотскую реакцию во всём мире и до сих пот её вызывает. Когда мир устаёт от чего-то подобного, людям требуется говорить о чём-то ещё. Ну так ведь устроены СМИ».

К СМИ у Малковича тоже весьма скептическое отношение. Актёр не считает, что доступность информации хоть сколько-то облегчает современникам задачу в поисках некоей объективной правды. «Многое из того, что нам говорят - это чушь. Самая настоящая чушь. Помните дебаты в Америке перед выборами президента, когда Обама сказал Митту Ромни, что сейчас нужна внешняя политика 1980-х, когда Россия и Америка якобы находились в состоянии разрядки, перестройки и чего-то ещё (хотя на самом деле это было не так)? И людям тогда понравилось его высказывание. Ну а что они скажут теперь?»

«Многое из того, что нам говорят - чушь»: Джон Малкович о СМИ и политике

«Я политику не изучаю, я изучаю историю. Сейчас истории нет, сейчас сплошная болтовня. Знаете, говорят, что журналистика - первый черновик истории. Так вот я жду десятый черновик. Например, произошедшее в Катыни: 20 с лишним тысяч солдат, офицеров польской кавалерии, сдавшихся в плен, были убиты, и вплоть до 1980-х годов нам рассказывали, что они были убиты нацистами. На самом деле, их расстреливали советские солдаты. Сейчас-то всё известно, а тогда об этом просто врали. Всё это говорит лишь о том, что качество информации - большая проблема для сегодняшнего мира. Проблема со многими вещами, которые происходят в мире, заключается в том, что мы понятия не имеем, что на самом деле произошло. Так было всегда. Да, сейчас есть тысячи источников информации, но вы не можете пользоваться всеми этими источниками. И люди в целом ищут ту информацию, которая убедила бы их в собственных предрассудках. Ну это ведь известное явление - если люди во что-то верят, они ищут информацию, которая подтверждает то, во что они верят, это своего рода аксиома. И поэтому мне сложно во что-либо верить. Знаете, есть такое известное выражение в Америке: «Кому ты поверишь: мне или своим глазам, которые тебя обманывают?» Оно обобщает то, о чём я говорю».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
мнениеполитика
персоны
Михаил ЗыгарьДжон Малкович

фотографии >>
«Многое из того, что нам говорят - чушь»: Джон Малкович о СМИ и политике фотографии
«Многое из того, что нам говорят - чушь»: Джон Малкович о СМИ и политике фотографии
«Многое из того, что нам говорят - чушь»: Джон Малкович о СМИ и политике фотографии
«Многое из того, что нам говорят - чушь»: Джон Малкович о СМИ и политике фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Дато Бахтадзе
Олег Видов
Елена Головизина
Анна Гуляренко
Никандр Кирьянов
Евгения Крюкова
Владимир Мишуков
Аркадий Шалолашвили
Ян Янакиев
Адриенн Барбо
Джошуа Джексон
Питер Динклэйдж
Шайа ЛаБаф
Хью Лори
Джин Уайлдер
Ганс Адальберт Шлеттов
все родившиеся 11 июня >>

Афиша кино >>

Ветер крепчает
биография, драма, исторический фильм
Япония, 2013
Достучаться до небес
драма, криминальный фильм
Германия, 1997
Время первых
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Два холма (сериал)
комедийная антиутопия
Россия, 2022
Чиполлино
детский фильм, сказка, экранизация
СССР, 1961
Молодой человек
комедия
Россия, 2022
Пропавшая
триллер
США, 2022
Одна
фильм-катастрофа
Россия, 2022
Американская «мечта»
драма, социальная драма
США, 2020
Голоса Арктики
Россия, 2022
Кощей. Похититель невест
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Одержимые
мистика, фильм ужасов
Австралия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram