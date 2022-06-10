«Многое из того, что нам говорят - чушь»: Джон Малкович о СМИ и политике

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В 23 года актёр завёл дружбу с 12-летней эко-активисткой

Ребел Уилсон объявила о романе с модельером Рамоной Аргумой

«С реальностью бороться нельзя»: Андрей Кончаловский о свободе, счастье и принятии реальности

10 июня

«Россия - крестьянская страна»: Андрей Кончаловский о системе ценностей россиян

Режиссёр убежден, что место жительства и потребительская корзина не влияют на уровень культуры