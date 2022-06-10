«Многое из того, что нам говорят - чушь»: Джон Малкович о СМИ и политике

68-летний американский актёр Джон Малкович
перестал следить за политической жизнью своей страны и голосовать ещё в 1970-х годах. Актёр просто перестал верить в политику, удостоверившись в том, что миром правит хаос, некомпетентность и жадность.
«Я не особо верю в политику. Я не верю, что есть какая-то «хорошая партия», и что есть особая причина слушать мнение её членов по какому-то поводу. Мне нравился [Вацлав] Гавел, а в общем - мне всё равно»
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журналисту и писателю Михаилу Зыгарю
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«В романе Дона Деллило «Весы» про Ли Харви Освальда
(убийца Джона Кеннеди - прим. ред.) один из персонажей говорит: «История - это сумма всего того, о чём они нам не рассказывают». Я думаю, это довольно точно. Это ещё одна причина, почему я не погружаюсь в политику. Мне лгали слишком много раз. И первые разы я вообще-то им верил. Я думаю, что миром правит в основном хаос, много глупости и жадности. И огромное количество некомпетентности. Мне уже достаточно много лет, чтобы помнить, как в своё время газета New York Times писала, что у Ирака есть оружие массового поражения. И тут два момента: а) а как будто бы у нас нет, б) ну и что теперь?»
Актёр выразил сомнение в том, что нынешняя политическая ситуация каким-то серьёзным образом повлияет на западное искусство и режиссёров. По мнению актёра, люди просто устали говорить о ковиде и с подачи СМИ переключились на [спецоперацию].
«Запад слишком замкнут на себе. Люди на Западе сейчас слишком погружены в свою изолированную повестку. Они заинтересованы в политике всеобщего вовлечения, в вопросах гендера и подобных вещах гораздо больше, чем в том, могут ли люди жить или вынуждены умирать. Их интерес заключается в вопросах рас, трайбализме, политике, власти. Это правда то, что их волнует больше всего. Я думаю, что [нынешняя политическая ситуация] всего лишь помогает продавать газеты, делать рекламу и тому подобное. Даёт людям какую-то тему для обсуждения. Людям надоело говорить о ковиде. Который вызвал довольно идиотскую реакцию во всём мире и до сих пот её вызывает. Когда мир устаёт от чего-то подобного, людям требуется говорить о чём-то ещё. Ну так ведь устроены СМИ»
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К СМИ у Малковича тоже весьма скептическое отношение. Актёр не считает, что доступность информации хоть сколько-то облегчает современникам задачу в поисках некоей объективной правды. «Многое из того, что нам говорят - это чушь. Самая настоящая чушь. Помните дебаты в Америке перед выборами президента, когда Обама сказал Митту Ромни, что сейчас нужна внешняя политика 1980-х, когда Россия и Америка якобы находились в состоянии разрядки, перестройки и чего-то ещё (хотя на самом деле это было не так)? И людям тогда понравилось его высказывание. Ну а что они скажут теперь?»
«Я политику не изучаю, я изучаю историю. Сейчас истории нет, сейчас сплошная болтовня. Знаете, говорят, что журналистика - первый черновик истории. Так вот я жду десятый черновик. Например, произошедшее в Катыни: 20 с лишним тысяч солдат, офицеров польской кавалерии, сдавшихся в плен, были убиты, и вплоть до 1980-х годов нам рассказывали, что они были убиты нацистами. На самом деле, их расстреливали советские солдаты. Сейчас-то всё известно, а тогда об этом просто врали. Всё это говорит лишь о том, что качество информации - большая проблема для сегодняшнего мира. Проблема со многими вещами, которые происходят в мире, заключается в том, что мы понятия не имеем, что на самом деле произошло. Так было всегда. Да, сейчас есть тысячи источников информации, но вы не можете пользоваться всеми этими источниками. И люди в целом ищут ту информацию, которая убедила бы их в собственных предрассудках. Ну это ведь известное явление - если люди во что-то верят, они ищут информацию, которая подтверждает то, во что они верят, это своего рода аксиома. И поэтому мне сложно во что-либо верить. Знаете, есть такое известное выражение в Америке: «Кому ты поверишь: мне или своим глазам, которые тебя обманывают?» Оно обобщает то, о чём я говорю»
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