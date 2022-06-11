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Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков

11 июня
2022 год

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11 июня 2022

9 июня состоялась вечеринка-открытие агентства талантов Talents by Action, основные задачи которого – привлечение и поддержка состоявшихся представителей творческих профессий и начинающих кинематографистов. На вечеринке генеральный директор Группы Компаний ГПМ КИТ Андрей Терешок выступил с приветственным словом: «Для нас это очень важное событие. Мы долго работали над этой идеей – организовать агентство талантов. И мы благодарны партнёрам, которые нам очень помогли: это и 1-2-3 Production, и PREMIER, спасибо им. А всем нам я желаю чаще встречаться: на площадках, где мы будем снимать кино, и на отдыхе, чтобы просто общаться. Спасибо, что пришли, и хорошего вам вечера!».

Среди гостей вечера были Ирина Безрукова, Сергей Гилёв, Юрий Быков, рэпер Fardi и другие.

Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков
фото: Ирина Безрукова

Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков
фото: Сергей Гилев, Даша Хаус

Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков
фото: Юрий Быков, Тата Хачатрян

Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков
фото: Альбина Кабалина

Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков
фото: Андрей Кондратьев, Франя Файзиева, Павел Баршак

Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков
фото: Яна Палецкая

Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков
фото: Fardi

Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков
фото: Екатерина Уруру, Ольга Смирнова, Анастасия Перова, Екатерина Филиппова

Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков
фото: Дарья Калмыкова, Ирина Баршак, Наталья Мотева, Тата Хачатрян, Павел Баршак

Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков
фото: Ольга Смирнова
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Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков фотографии
Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков фотографии
Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков фотографии
Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков фотографии
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