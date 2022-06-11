Парад талантов: Ирина Безрукова, Сергей Гилёв и Юрий Быков

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9 июня состоялась вечеринка-открытие агентства талантов Talents by Action, основные задачи которого – привлечение и поддержка состоявшихся представителей творческих профессий и начинающих кинематографистов. На вечеринке генеральный директор Группы Компаний ГПМ КИТ Андрей Терешок выступил с приветственным словом: «Для нас это очень важное событие. Мы долго работали над этой идеей – организовать агентство талантов. И мы благодарны партнёрам, которые нам очень помогли: это и 1-2-3 Production, и PREMIER, спасибо им. А всем нам я желаю чаще встречаться: на площадках, где мы будем снимать кино, и на отдыхе, чтобы просто общаться. Спасибо, что пришли, и хорошего вам вечера!».
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