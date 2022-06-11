Эмили Ратаковски раскритиковали за татуировку на теле её годовалого сна

На днях Эмили Ратаковски опубликовала фотографию с тремя татуировками, сделанными в честь её годовалого сына Сильвестра: на разных частях тела набито прозвище малыша – Sly. Судя по всему, татуировки сделаны на теле самой Эмили, её супруга Себастьяна Бир-Маккларда и, как предположили поклонники, на теле их первенца.
«Sly навсегда», – подписала фото Эмили. Однако разобраться, настоящие ли это тату и чьи части тела на фотографии, оказалось не так просто. Но подписчики Ратаковски моментально решили, что горе-мама додумалась набить перманентный рисунок на теле своего годовалого ребёнка. Впрочем, у них на это есть основания. Прошлым летом Эмили оказалась в центре скандала из-за того, что опубликовала фото, на котором неаккуратно держит малыша, – многие посчитали, что она использует его как аксессуар и могла бы так держать сумочку или собачку.
фото: Эмили Ратаковски с сыном Сильвестром
Тогда Эмили была вынуждена закрыть комментарии из-за ожесточённой реакции в Интернете.
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