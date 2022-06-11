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Эмили Ратаковски раскритиковали за татуировку на теле её годовалого сна

11 июня
2022 год

Лайфстайл >>
11 июня 2022
На днях Эмили Ратаковски опубликовала фотографию с тремя татуировками, сделанными в честь её годовалого сына Сильвестра: на разных частях тела набито прозвище малыша – Sly. Судя по всему, татуировки сделаны на теле самой Эмили, её супруга Себастьяна Бир-Маккларда и, как предположили поклонники, на теле их первенца.

Эмили Ратаковски раскритиковали за татуировку на теле её годовалого сна

«Sly навсегда», – подписала фото Эмили. Однако разобраться, настоящие ли это тату и чьи части тела на фотографии, оказалось не так просто. Но подписчики Ратаковски моментально решили, что горе-мама додумалась набить перманентный рисунок на теле своего годовалого ребёнка. Впрочем, у них на это есть основания. Прошлым летом Эмили оказалась в центре скандала из-за того, что опубликовала фото, на котором неаккуратно держит малыша, – многие посчитали, что она использует его как аксессуар и могла бы так держать сумочку или собачку.

Эмили Ратаковски раскритиковали за татуировку на теле её годовалого сна
фото: Эмили Ратаковски с сыном Сильвестром

Тогда Эмили была вынуждена закрыть комментарии из-за ожесточённой реакции в Интернете.
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Эмили Ратаковски раскритиковали за татуировку на теле её годовалого сна фотографии
Эмили Ратаковски раскритиковали за татуировку на теле её годовалого сна фотографии
Эмили Ратаковски раскритиковали за татуировку на теле её годовалого сна фотографии
Эмили Ратаковски раскритиковали за татуировку на теле её годовалого сна фотографии
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