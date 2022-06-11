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«Это вопрос репутации, а не денег»: Джонни Депп может простить судебный долг Эмбер Хёрд

11 июня
2022 год

Лайфстайл >>
11 июня 2022
В начале июня суд штата Вирджиния огласил приговор по делу о клевете между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. Присяжные единогласно признали актрису виновной и обязали её выплатить около 15 миллионов долларов, из которых около 8 миллионов причитается Деппу. Из-за судебных разбирательств Эмбер лишилась рекламных контрактов и приглашений на съёмки в кино, поэтому, погасив долг, актриса рискует остаться банкротом. На днях адвокаты Джонни Камилла Васкес и Бенджамин Чу заявили, что актёр может отказаться от долга Эмбер, так как для него в первую очередь важна репутация, а не деньги.

«Это вопрос репутации, а не денег»: Джонни Депп может простить судебный долг Эмбер Хёрд
фото: Камилла Васкес и Бенджамин Чу на шоу Good Morning America

«Для мистера Деппа это никогда не было вопросом денег. Речь шла о восстановлении его репутации, и он её восстановил, для него это было важно. С его плеч сняли огромную тяжесть, и я чувствую, что через шесть лет он наконец вернулся к своей жизни», – сказали Васкес и Чу. Юридические эксперты считают, что Джонни может простить долг, если Эмбер не будет подавать апелляцию. У актрисы есть время подумать до 24 июня – именно в этот день стороны должны прийти к соглашению.

«Это вопрос репутации, а не денег»: Джонни Депп может простить судебный долг Эмбер Хёрд

В программе Today Васкес также отметила, что Джонни во время суда был откровенен и брал на себя ответственность за неудачное прошлое, в отличие от Эмбер: «Джонни признавал свои проблемы, он был очень откровенен, говоря о проблемах с алкоголем и наркотиками, он был откровенен в отношении некоторых неудачных сообщений, которые он писал, и я думаю, что это был резкий контраст с мисс Хёрд, которая не казалась откровенной. У нее был ответ на все вопросы, и она ни за что не брала на себя ответственность. Я думаю, что это имело значение».

После успешного завершения суда Джонни Депп завёл аккаунт в TikTok и опубликовал там видео, в котором поблагодарил своих поклонников. Также появились слухи о том, что актёр может вернуться во франшизу «Пираты Карибского моря», а вот Эмбер, напротив, с экранов уйдёт совсем – сцены с её участием, вероятно, вырежут из фильма «Аквамен 2», премьера которого запланирована на 17 марта 2023 года.
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«Это вопрос репутации, а не денег»: Джонни Депп может простить судебный долг Эмбер Хёрд фотографии
«Это вопрос репутации, а не денег»: Джонни Депп может простить судебный долг Эмбер Хёрд фотографии
«Это вопрос репутации, а не денег»: Джонни Депп может простить судебный долг Эмбер Хёрд фотографии
«Это вопрос репутации, а не денег»: Джонни Депп может простить судебный долг Эмбер Хёрд фотографии
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