«Из-за меня фильм не показывают в Белоруссии»: Данила Поперечный о том, как впервые снялся в кино

На днях в прокат вышла картина «Молодой человек», в которой стендап-комик Данила Поперечный дебютировал как актёр. В своём видеоблоге Данила рассказал, как его позвали сниматься в кино и почему из-за его участия фильм не показывают в Белоруссии.
фото: Данила Попереченый
«Илья Найшуллер был не первым, кто предложил мне роль в полнометражном фильме. До этого меня звали в такие проекты, как «Неидеальный мужчина» и «Стендап под прикрытием». Возможно, из-за того, что меня звали сниматься только в такие фильмы, когда я получил сценарий Александра Фомина, я был приятно удивлён. Этот фильм снимался летом 2019 года, когда главной нашей проблемой был ковид. И все думали, что мы выпустим классную, лёгкую, летнюю комедию для того, чтобы люди классно провели время. Фильм в России должна была прокатывать компания Disney, но они ушли из России, как и многие другие иностранные компании».
фото: Кадр из фильма «Молодой человек»
За время стендап-карьеры Поперечный успел пройтись по самым верхам российских политических элит и, не скрывая своей гражданской позиции, высмеять их в своих выступлениях. Так под прицел Данилы в своё время попали Рамзан Кадыров, Виталий Милонов и телеведущий Андрей Норкин, а три года назад на программе «Вечерний Ургант» шутку Данилы про центр «Э» вырезали из эфира. Тем не менее картина «Молодой человек» смогла получить прокатное удостоверение в России, а вот в Белоруссии её показывать отказались.
«Я бы хотел поблагодарить всех, благодаря кому меня позвали в этот проект, потому что приглашать человека с такой яркой гражданской позицией, как у меня, довольно рискованно для проекта, который должен получить прокатное удостоверение. Из-за того, что я есть в фильме, картине не выдали прокатное удостоверение в Белоруссии», – сказал Поперечный.
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