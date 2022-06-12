«Из-за меня фильм не показывают в Белоруссии»: Данила Поперечный о том, как впервые снялся в кино

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Стендап-комик признался, что сильно переигрывал на площадке

«Я понял, почему Козловский – такая величина в индустрии»: Данила Поперечный о трудностях актёрской профессии

«Это вопрос репутации, а не денег»: Джонни Депп может простить судебный долг Эмбер Хёрд

11 июня

Эмили Ратаковски раскритиковали за татуировку на теле её годовалого сына

Актрису не первый раз осуждают за неправильное воспитание малыша