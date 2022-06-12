«Я понял, почему Козловский – такая величина в индустрии»: Данила Поперечный о трудностях актёрской профессии

На днях в прокат вышла картина «Молодой человек», в которой герой Павла Табакова прикидывается подростком, чтобы закрыть ипотеку, а заодно поставить бывшего одноклассника, ставшего успешными бизнесменом, на место. Фильм стал актёрским дебютом стендап-комика Данилы Поперечного – о том, каково было сниматься с Павлом Табаковым и Данилой Козловским непрофессиональному актёру, он рассказал в своём видеоблоге.
фото: Данила Попереченый
«Было страшно и волнительно, потому что я не понимал, есть ли у меня достаточно скиллов, чтобы не выглядеть глупо на экране и выдавать нужные эмоции. На фоне компании Павла Табакова, Ингрид Олеринской, Валентины Ляпиной и Данилы Козловского не хотелось ударить в грязь лицом. Я сначала пытался вылепить в голове образ вожатого Паши по референсам, которые мне накидали ребята: пытался придумать ему походку, какие-то повадки. Но я подумал, что это может выглядеть слишком натужно, поэтому решил играть себя в предлагаемых обстоятельствах. Отыгрывать так, чтобы это выглядело правдоподобно».
фото: Кадр из фильма «Молодой человек»
«Я пока не умею перевоплощаться, только пародии голосом делаю. Мне не показывали кадры со мной, и выяснилось, что я сильно переигрываю. В какой-то момент я распсиховался и сделал на 10 процентов от того, как мог бы сделать на самом деле. Но мне объяснили, что на гигантском экране будет видно любое микро-движение. Выяснилось, что я вырос на сериале «Друзья», на гипертрофированных ситкомовских реакциях, и это отлично работает, когда я выступаю на стадионе, и люди издалека видят мои эмоции. Но на экране эффект другой».
фото: Кадр со съёмок фильма «Молодой человек»
«Когда приехал Козловский, и у нас с ним была первая общая сцена, я понял, почему он такая величина в индустрии. Он приехал, думал, что будет сниматься одна сцена, но ему сказали, что будет другая. Он быстро пробежался по тексту и очень органично и быстро вошёл в роль, я будто в театре сидел. Это очень круто выглядело».
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