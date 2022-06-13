«Разрешаю ей заниматься всем, чем хочется»: Анна Александрова рассказала о воспитании дочери

Анна Александрова, известная по фильмам «Духлеss 2» и «Мёртвое озеро», начинала карьеру как модель, но вместо съёмок в глянце выбрала профессию актрисы. Теперь Анна заявила о себе как о продюсере – она открыла кинокомпанию On Set, в которой работает генеральным директором. Параллельно с творческим поиском себя и развитием бизнеса Анна вместе с гражданским мужем Романом Прыгуновым воспитывает их дочку Сашу, которая уже в три с половиной года дебютировала в короткометражке Надежды МихалковойOne mango, please. Однако Анна не принуждает дочь идти по пути родителей в мир кино – тем более, что в пять лет Саша сама знает, чего она хочет.
фото: Анна Александрова с дочерью Сашей
«Ей не нравится кино, она не видит себя там, ей туда не хочется. Она больше физмат. Ей нравится что-то закрытое и спокойное. Но при этом её нельзя назвать интровертом, она коммуникабельная и дружелюбная. Легко идёт на контакт, легко знакомится с новыми людьми. Увлечений у Саши много: гимнастика, коньки, шахматы, рисование, 3D-моделирование... Она идеально говорит на английском, изучает французский, недавно захотела учить китайский», – рассказала Александрова в интервью журналу Hello.
фото: Анна Александрова с дочерью Сашей
Анна стремится воспитывать Сашу так, чтобы уже к 20 годам у неё была база необходимых знаний и навыков: «Саша очень умная. Любит решать сложные задачи. Поэтому я отдам её в школу, где надо думать. В обычной ей будет скучно. Возможно, в «Новый взгляд» при МГИМО, она ещё только строится, открывается в следующем году. Представляете, там будет всего по восемь человек в классе! Хочется, чтобы к 20 годам у неё уже была база, которую можно было бы развивать, а не как у меня — только в 30 появилась. Но вы не подумайте, я Сашу вообще не воспитываю. Разрешаю ей заниматься всем, чем ей хочется. Я была другой в детстве. Тогда мне казалось: чем проще, тем лучше. Мы с дочерью, конечно, сильно отличаемся. И я рада, что она уже в свои пять лет знает, чего она хочет».
фото: Анна Александрова
Анна Александрова и Роман Прыгунов познакомились около семи лет назад, вскоре у них родилась дочь Саша. Хотя до ЗАГСа возлюбленные так и не дошли: «Просто мы с Романом Львовичем считаем, что брак — это обыденность, и роспись в паспорте не имеет никакого значения. Но если мы решим сыграть свадьбу, то это будет пир на весь мир», – рассказывала Анна в интервью с PeopleTalk.
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