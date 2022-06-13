«Главная роль»: Янина Студилина, Вера Сотникова и Женя Малахова

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А также поделился планами на будущее

«Мне угрожали»: Михаил Шац рассказал о причинах отъезда из России

Почти год Звягинцев лечится от осложнений, вызванных коронавирусом

Кирилл Серебренников рассказал, что Роман Абрамович оплатил лечение Андрея Звягинцева в Германии

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«Разрешаю ей заниматься всем, чем хочется»: Анна Александрова рассказала о воспитании дочери

В три с половиной года Саша дебютировала в короткометражке Надежды Михалковой