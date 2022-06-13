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«Главная роль»: Янина Студилина, Вера Сотникова и Женя Малахова

13 июня
2022 год

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13 июня 2022

11 июня в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся премьерный показ фильма «Главная роль» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. По сюжету картины тщеславный миллиардер задался целью вписать своё имя в историю и создать идеальный фильм. Среди гостей вечера можно было заметить Янину Студилину, Катерину Ковальчук, Алику Смехову, Елизавету Моряк, Алёну Чехову и многих других.

«Главная роль»: Янина Студилина, Вера Сотникова и Женя Малахова
фото: Янина Студилина

«Главная роль»: Янина Студилина, Вера Сотникова и Женя Малахова
фото: Елизавета Моряк

«Главная роль»: Янина Студилина, Вера Сотникова и Женя Малахова
фото: Алика Смехова

«Главная роль»: Янина Студилина, Вера Сотникова и Женя Малахова
фото: Женя Малахова

«Главная роль»: Янина Студилина, Вера Сотникова и Женя Малахова
фото: Катерина Ковальчук

«Главная роль»: Янина Студилина, Вера Сотникова и Женя Малахова
фото: Алёна Чехова с режиссёром Аксиньей Гог

«Главная роль»: Янина Студилина, Вера Сотникова и Женя Малахова
фото: Вера Сотникова

«Главная роль»: Янина Студилина, Вера Сотникова и Женя Малахова
фото: Наталья Земцова
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«Главная роль»: Янина Студилина, Вера Сотникова и Женя Малахова фотографии
«Главная роль»: Янина Студилина, Вера Сотникова и Женя Малахова фотографии
«Главная роль»: Янина Студилина, Вера Сотникова и Женя Малахова фотографии
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