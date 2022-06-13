«Главная роль»: Янина Студилина, Вера Сотникова и Женя Малахова

«Мне угрожали»: Михаил Шац рассказал о причинах отъезда из России
А также поделился планами на будущее
11 июня в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся премьерный показ фильма «Главная роль» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. По сюжету картины тщеславный миллиардер задался целью вписать своё имя в историю и создать идеальный фильм. Среди гостей вечера можно было заметить Янину Студилину, Катерину Ковальчук, Алику Смехову, Елизавету Моряк, Алёну Чехову и многих других.
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