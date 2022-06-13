Кирилл Серебренников рассказал, что Роман Абрамович оплатил лечение Андрея Звягинцева в Германии

В мае на пресс-конференции в Каннах Кирилл Серебренниковсделал неожиданное заявление, призвав снять санкции с Романа Абрамовича, которого многие считают пособником нынешней российской власти. В интервью The Guardian Серебренников объяснил, что он лишь повторил слова Владимира Зеленского, который ранее попросил США не включать бизнесмена в санкционный список, – тогда президент посчитал, что Абрамович может помочь в переговорах между Россией и Укpaинoй. Кроме этого, Серебренников отметил неоценимый вклад Абрамовича в современную культуру.
Также Серебренников высказался по поводу «отмены» русской культуры по всему миру: «Да, сейчас не время для матрёшек, балалаек и народных танцев. Но всегда должно быть место для умной, замысловатой, честной русской культуры и человеческих историй. Мы не занимаемся никакой пропагандой, ничем, что восхваляет имперские амбиции правительства». Режиссёр добавил, что призывы бойкотировать Достоевского, Чехова и Чайковского будут только играть на руку власти, которая недавно обвинила Запад в «отмене» русской культуры.
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