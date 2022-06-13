«Мне угрожали»: Михаил Шац рассказал о причинах отъезда из России

«Вначале я так же, как и все, переживал вообще абсолютный ужас и кошмар. Я не знал, что делать. Где-то на второй день я понял, что жизнь рухнула, что я абсолютно точно не могу существовать в этих обстоятельствах, что у меня нет способа выражать себя. Понятно, первые дни я 24/7 сидел в Телеграме, я общался со всеми, с кем мог, писал какие-то посты», – начал свой рассказ телеведущий.
фото: Михаил Шац
«Потом был следующий этап, когда вышел закон о фейках: встала угроза уголовного преследования, были какие-то угрозы. Я не могу сказать, что я прямо испытывал серьёзное давление, которое меня вынудило к чему-то, нет, но это было неприятно. Мне лично угрожали: это были звонки, сообщения. Моя позиция была такой, что я остался бы в России только в одном случае, – если бы дочка осталась в России. Но мы приняли совместное решение и уехали».
фото: Михаил Шац с дочерью Софьей
Сейчас Михаил находится в Израиле, где в ближайшее время планирует перезапускать подкаст «Папа, закрой дверь» вместе со своей старшей дочерью Соней: «Он был очень хорошим и популярным, и он всегда говорил о каких-то отношениях именно внутри семьи, с родителями, поколениями. И я думаю, что сейчас это очень важно. Потому что раскол поколенческий сейчас является наиболее острым. И мы решили перезапустить его здесь на моем канале, мы сейчас готовимся к съемкам. Будут съёмки здесь, в Израиле», – поделился телеведущий. В заключение он отметил, что допускает мысль о том, что больше никогда не вернётся в Россию, хотя принять это ему очень трудно.
обсуждение >>