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«Мне угрожали»: Михаил Шац рассказал о причинах отъезда из России

13 июня
2022 год

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13 июня 2022
С началом того, что нельзя называть, многие артисты уехали из России из-за опасения репрессий. В недавнем интервью на YouTube-канале «Настоящее время» телеведущий Михаил Шац рассказал, почему покинул страну и какие у него планы на будущее.

«Мне угрожали»: Михаил Шац рассказал о причинах отъезда из России
фото: Михаил Шац

«Вначале я так же, как и все, переживал вообще абсолютный ужас и кошмар. Я не знал, что делать. Где-то на второй день я понял, что жизнь рухнула, что я абсолютно точно не могу существовать в этих обстоятельствах, что у меня нет способа выражать себя. Понятно, первые дни я 24/7 сидел в Телеграме, я общался со всеми, с кем мог, писал какие-то посты», – начал свой рассказ телеведущий.

«Мне угрожали»: Михаил Шац рассказал о причинах отъезда из России
фото: Михаил Шац

«Потом был следующий этап, когда вышел закон о фейках: встала угроза уголовного преследования, были какие-то угрозы. Я не могу сказать, что я прямо испытывал серьёзное давление, которое меня вынудило к чему-то, нет, но это было неприятно. Мне лично угрожали: это были звонки, сообщения. Моя позиция была такой, что я остался бы в России только в одном случае, – если бы дочка осталась в России. Но мы приняли совместное решение и уехали».

«Мне угрожали»: Михаил Шац рассказал о причинах отъезда из России
фото: Михаил Шац с дочерью Софьей

Сейчас Михаил находится в Израиле, где в ближайшее время планирует перезапускать подкаст «Папа, закрой дверь» вместе со своей старшей дочерью Соней: «Он был очень хорошим и популярным, и он всегда говорил о каких-то отношениях именно внутри семьи, с родителями, поколениями. И я думаю, что сейчас это очень важно. Потому что раскол поколенческий сейчас является наиболее острым. И мы решили перезапустить его здесь на моем канале, мы сейчас готовимся к съемкам. Будут съёмки здесь, в Израиле», – поделился телеведущий. В заключение он отметил, что допускает мысль о том, что больше никогда не вернётся в Россию, хотя принять это ему очень трудно.

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«Мне угрожали»: Михаил Шац рассказал о причинах отъезда из России фотографии
«Мне угрожали»: Михаил Шац рассказал о причинах отъезда из России фотографии
«Мне угрожали»: Михаил Шац рассказал о причинах отъезда из России фотографии
«Мне угрожали»: Михаил Шац рассказал о причинах отъезда из России фотографии
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