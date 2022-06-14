Педагогическая поэма: Принципы воспитания от Елены Подкаминской

После завершения этой высококалорийной эпопеи поклонников актрисы ждёт ещё один приятный сюрприз - драмеди «Ева, рожай», поднимающая вопрос общественного и внутренного давления на женщину, которая «запаздывает» с замужеством и материнством. И в отличие от преследующей актрису кулинарной темы, дети играют в её жизни действительно огромную роль. Елена совмещает актёрскую карьеру с материнством, воспитывая троих детей: дочерей Полину и Еву и сына Александра. В вопросах воспитания актриса опирается на опыт своих родителей и работы французского врача-акушера Мишеля Одена, с энтузиазмом продвигая его взгляды на потребности матери и ребёнка. Готовность, с которой Елена изучает и обсуждает все эти темы, раскрывает неожиданную грань её личности и позволяет предположить, что не стань она актрисой, из неё получился бы отличный педагог. Что неудивительно, ведь Елена выросла в семье педагогов Ильи и Светланы Подкаминских, основавших в Щербинке школу искусств «Радуга».
фото: Светлана и Илья Подкаминские
В многочисленных интервью актрисы неизменно возникает тема глубокой привязанности и любви к родителям, которые до сих пор служат Елене духовной опорой. В «Радуге» Елена наряду с другими учениками занималась музыкой, танцами и театром, впитывая атмосферу царящего там гуманизма, резко контрастировавшего с ощущением страха, который вселяли в неё учителя общеобразовательной школы.
«В школе искусств была не совсем обычная система обучения, нам, например, не ставили оценки. Все было проникнуто уважением к ребёнку, его свободе, индивидуальности. Меня не тяготило, что родители — мои учителя. Они на меня не давили: ты должна, ты обязана быть лучшей. Скорее, было ощущение моей собственной внутренней ответственности».
фото: Елена в детстве
Будучи носителями прогрессивных взглядов на воспитание и образование, родители Елены никогда не прибегали к унижениям и наказаниям. «Родители всегда общались со мной серьёзно и вдумчиво, а не наказывали: не били, не ставили в угол, не лишали чего-то ценного в детском понимании. Они не навязывали свой взгляд на жизнь, не давали инструкций, как надо поступить, не шантажировали угрозами. Им удавалось выводить меня к собственному пониманию того, что правильно и хорошо, а что - неверно и некрасиво».
«Я и сейчас обращаюсь к родителям за духовной поддержкой, за советом, за благотворной энергией, которая меня всегда возрождает. Однако наше общение отнюдь не райское щебетание. В нём много динамики, чувства, поиска решений. А папа благодаря конструктивности своего мышления всё упорядочивает и создаёт для меня на какое-то время большую устойчивость».
фото: Елена с сыном Александром
Став матерью, актриса переняла у родителей этот педагогический опыт терпеливого и изобретательного общения с детьми, основанного на чуткости и уважении к личности. И понимании того, что родительство - это ежедневный физический и эмоциональный труд, который, как и любая профессия, требует регулярного «повышения квалификации».
«Меня всегда удивляло, что профессии люди постоянно учатся и совершенствуются, а в самой важной сфере жизни — родительстве — остаются дилетантами и незнайками. Мне повезло с наставниками и проводниками, и всё же каждый день с детьми — это огромный и сложный труд. Чаще больший, чем в профессии. Как банально бы это ни звучало. Я научилась терпеливо наблюдать за ребёнком, мне всегда важно знать, что с ним происходит, каковы мотивы его действия, как он себя чувствует, каков его эмоциональный тонус. Именно это помогает понимать смысл его поведения и направлять спорные ситуации в нужное русло».
фото: Елена с сыном Александром
«Взрослый человек хочет видеть своего ребёнка «хорошим». А ребёнок - главный нарушитель порядка. Он должен почувствовать границы, он должен попробовать многое, он должен быть разным. Каждому возрасту присуще своё понимание каких-то вещей, своё чувство времени, своя модальность: могу — не могу, хочу — не хочу. Это невероятный труд — не затюкать и не замучить ребёнка своими ценными указаниями».
«Я думаю, главное в воспитании детей — помочь им самим установить всё правильное, что мы, взрослые, для них изобрели. Тебе кажется, что это невозможно?! Нет, возможно, хотя трудно, требует очень большого терпения, собственного креатива и отдачи. Надо просто довериться и пойти за любопытством ребёнка, за его «я хочу», научиться его понимать и, самое главное, говорить с ним на его языке, то есть играть. Игра — это и интерес, и любовь, и доверие, и развитие. Я не люблю «бить в лоб», читать нотации и чего-то добиваться нажимом».
фото: Елена с дочерьми Полиной и Евой
«Когда я вижу, как ребёнка унижают, обижают, я иногда срываюсь, бегу и говорю: «Что вы делаете? Зачем?» Естественно, я получаю в ответ какое-то мощное хамство, типа: «Я сама родила, сама воспитываю, сама знаю как». Родителям всё время кажется, что они прощают детей за их странности и шалости, а на самом деле это дети из любви к нам терпят непонимание и бесчувствие, они бегут даже за ударившей их мамой, рыдая и унижаясь, тянут к ней ручки».
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