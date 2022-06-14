Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис

Лето неизменно оживляет общественную жизнь Москвы, расширяя ассортимент площадок для проведения увеселений на открытом воздухе. И несмотря на уход многих иностранных брендов и драматическое сокращение рекламных бюджетов, кое-какие развлечения на долю отечественного бомонда этим летом всё же выпадут. Вопрос лишь в качестве и размахе.
фото: Аника Керимова, Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань
фото: Наташа Королёва
5 июня в московском ресторане «Урюк» состоялась третья церемония вручения ежегодной премии Family Awards 2022, чествующая самые «яркие, красивые, гармоничные семейные союзы» и хранителей традиционных семейных ценностей. Среди гостей и лауреатов премии были Дмитрий Дибров с супругой Полиной, Елена Летучая, Анастасия Макеева, Михаил Башкатов, Ольга Кабо и другие.
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