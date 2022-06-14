Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис

14 июня
2022 год

Лайфстайл >>
14 июня 2022
Лето неизменно оживляет общественную жизнь Москвы, расширяя ассортимент площадок для проведения увеселений на открытом воздухе. И несмотря на уход многих иностранных брендов и драматическое сокращение рекламных бюджетов, кое-какие развлечения на долю отечественного бомонда этим летом всё же выпадут. Вопрос лишь в качестве и размахе.

4 июня в Доме мод Аники Керимовой состоялся показ-перфоманс совместной круизной коллекции Аники и Татьяны Плаксиной «Ангелы живут в нас». Показ посетили Наталья Ионова, Наташа Королёва, Олеся Судзиловская и Любовь Успенская.

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Любовь Успенская

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Наталья Ионова

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Аника Керимова, Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Наташа Королёва

5 июня в московском ресторане «Урюк» состоялась третья церемония вручения ежегодной премии Family Awards 2022, чествующая самые «яркие, красивые, гармоничные семейные союзы» и хранителей традиционных семейных ценностей. Среди гостей и лауреатов премии были Дмитрий Дибров с супругой Полиной, Елена Летучая, Анастасия Макеева, Михаил Башкатов, Ольга Кабо и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Анастасия Макеева с мужем

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Ольга Кабо с сыном

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Катя Гордон

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Елена Летучая с мужем

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Полина и Дмитрий Дибровы

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Михаил Башкатов

6 июня в Париже прошла презентация новой коллекции ювелирного бренда Bvlgari, на которой поприсутствовали Карла Бруни, Энн Хэтэуэй, Адель Экзаркопулос и Приянка Чопра.

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Тина Кунаки и Венсан Кассель

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Карла Бруни

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Приянка Чопра

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Энн Хэтэуэй

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Адель Экзаркопулос

Вечером того же дня в Москве прошел ужин «В саду», посвященный открытию летнего пространства для отдыха и развлечений «Плюс Дача» в Парке Горького. Ужин посетили Филипп Киркоров, Екатерина Варнава, Аня Чиповская и Варвара Шмыкова.

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Екатерина Варнава

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Филипп Киркоров

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Аня Чиповская

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Даня Радлов и Варвара Шмыкова

8 июня в Нью-Йорке состоялся гала-вечер журнала «Time», приуроченный к публикации списка 100 самых влиятельных людей мира. Среди гостей вечера были Зендая, Тайка Вайтити, Аманда Сейфред и Эндрю Гарфилд.

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Зендая

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Тайка Вайтити

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Томас Садоски и Аманда Сейфред

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Эндрю Гарфилд

11 июня в Калифорнии на промо-мероприятии телеканала Showtime, посвящённому сериалу Шершни, собрались исполнительницы главных ролей: Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис, Элла Пернелл и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Кристина Риччи

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Джульетт Льюис

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
фото: Мелани Лински

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Михаил БашкатовСветлана БондарчукТайка ВайтитиЕкатерина ВарнаваРодион ГазмановЭндрю ГарфилдАриана ДеБосДмитрий ДибровЗендаяОльга КабоВенсан КассельФилипп КиркоровНаташа КоролёваЕлена ЛетучаяМелани ЛинскиДжулиет ЛьюисАнастасия МакееваЭлла ПернеллКристина РиччиЮлия СавичеваАманда СейфредДжереми СтронгОлеся СудзиловскаяЭнн ХэтэуэйАнна Цуканова-КоттАнна ЧиповскаяНаталья Чистякова-ИоноваПриянка ЧопраВарвара ШмыковаАдель Экзаркопулос

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Аня Чиповская и Джульетт Льюис фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Халил Мусаев
14 июня ушёл из жизни актёр Халил Мусаев.
Рафаэль Котанджян
13 июня ушёл из жизни актёр Рафаэль Котанджян.
Станислав Войнич
12 июня ушёл из жизни актёр Станислав Войнич.

День рождения >>

Виктор Борцов
Нато (Наталья) Вачнадзе
Анастасия Городенцева
Фёдор Дунаевский
Валентина Ляпина
Борис Миронов
Александр Потапов
Елена Сафонова
Владимир Сошальский
Луи Гаррель
Иван Дарваш
Риалда Кадрич
Пауль Клингер
Дороти МакГуайр
Дэрил Сабара
Себастьян Фабияньский
все родившиеся 14 июня >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
Мир Юрского периода: Господство
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Джейн Б. глазами Аньес В.
биография, фэнтези
Франция, 1987
Криминальный город 2
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Невидимый мир
драма, социальная драма
Бельгия, 2021
Реки
Австралия, 2021
Экстрасенс. Дело Софи
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Афера по-неаполитански
комедия
Италия, 2021
Бультерьер
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram