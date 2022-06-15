Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги

Споры о том, как на самом деле должны выглядеть те или иные персонажи полюбившихся читателям романов, велись задолго до появления кинематографа. И лишь немногие обладатели художественного таланта могли конвертировать своё представление о героях книг в близкие к тексту образы. Но с появлением нейросетей, позволяющих генерировать изображения на основе огромной базы визуальных данных, поиграть в художника теперь может более-менее каждый. С помощью бесплатного генератора Artbreeder можно создавать не только комплиментарные аватарки, но и моделировать реалистичные портреты императоров Древнего Рима, используя огромный архив сохранившихся работ античных скульпторов, как это сделал дизайнер Дэниел Вошарт. Или близкие к тексту книжного первоисточника портреты персонажей, чем и занялись редакторы издания «Buzzfeed», воссоздав портреты героев романа «Сумерки» по описаниям Стефани Мейер. В поисках других примеров генерации подстрочных образов, стихийно развернувшейся в прошлом месяце на просторах Интернета, Кино-Театр.Ру обнаружил ещё одну галерею. Пользовательница Reddit под ником lettuceown не поленилась и смоделировала более 30 портретов персонажей из «Гарри Поттера». Результат получился весьма живописным, за исключением главного героя, чьим портретом «художница» осталась недовольна и поэтому решила не включать его в галерею. Предлагаем сравнить эти портреты с образами, воплощёнными в экранизации.
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