Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги

15 июня
2022 год

Лайфстайл >>
15 июня 2022
Споры о том, как на самом деле должны выглядеть те или иные персонажи полюбившихся читателям романов, велись задолго до появления кинематографа. И лишь немногие обладатели художественного таланта могли конвертировать своё представление о героях книг в близкие к тексту образы. Но с появлением нейросетей, позволяющих генерировать изображения на основе огромной базы визуальных данных, поиграть в художника теперь может более-менее каждый. С помощью бесплатного генератора Artbreeder можно создавать не только комплиментарные аватарки, но и моделировать реалистичные портреты императоров Древнего Рима, используя огромный архив сохранившихся работ античных скульпторов, как это сделал дизайнер Дэниел Вошарт. Или близкие к тексту книжного первоисточника портреты персонажей, чем и занялись редакторы издания «Buzzfeed», воссоздав портреты героев романа «Сумерки» по описаниям Стефани Мейер. В поисках других примеров генерации подстрочных образов, стихийно развернувшейся в прошлом месяце на просторах Интернета, Кино-Театр.Ру обнаружил ещё одну галерею. Пользовательница Reddit под ником lettuceown не поленилась и смоделировала более 30 портретов персонажей из «Гарри Поттера». Результат получился весьма живописным, за исключением главного героя, чьим портретом «художница» осталась недовольна и поэтому решила не включать его в галерею. Предлагаем сравнить эти портреты с образами, воплощёнными в экранизации.

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Рон Уизли

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Гермиона Грейнджер

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Седрик Диггори

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Джинни Уизли

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Полумна Лавгуд

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Драко Малфой

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Петуния Дурсль

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Беллатриса Лестрейндж

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Нарцисса Малфой

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Невилл Долгопупс

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Сириус Блэк

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Том Реддл

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Питер Пэттигрю

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Билл Уизли

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Минерва Макгонагалл

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Северус Снейп

Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги
фото: Долорес Амбридж

Больше портретов можно увидеть в фотогалерее.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Близко к тексту: Персонажи «Сумерек», созданные нейросетью по описаниям из романа
персоны
Хелена Бонэм КартерКеннет БранаДэвид БрэдлиДонал ГлисонРуперт ГринтРичард ГриффитсМэттью ЛьюисХелен МакКрориГарри МеллингГэри ОлдманРоберт ПаттинсонКлеманс ПоэзиБонни РайтАлан РикманМэгги СмитНаталия ТенаДэвид ТьюлисЭмма УотсонРэйф ФайнсДжеймс ФелпсОливер ФелпсТом ФелтонФиона Шоу
фильмы
Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2Гарри Поттер и кубок огняГарри Поттер и Орден ФениксаГарри Поттер и Принц-полукровкаГарри Поттер и тайная комнатаГарри Поттер и узник АзкабанаГарри Поттер и философский камень

фотографии >>
Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги фотографии
Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги фотографии
Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги фотографии
Близко к тексту: Персонажи «Гарри Поттера», созданные нейросетью по описаниям из книги фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Халил Мусаев
14 июня ушёл из жизни актёр Халил Мусаев.
Рафаэль Котанджян
13 июня ушёл из жизни актёр Рафаэль Котанджян.
Станислав Войнич
12 июня ушёл из жизни актёр Станислав Войнич.
Эль Уалиди Жамаль
11 июня трагически погиб актёр Эль Уалиди Жамаль.

День рождения >>

Виктор Демерташ
Михаил Державин
Анна Ковальчук
Любомирас Лауцявичюс
Андрей Леонов
Иван Миколайчук
Дарья Повереннова
Ольга Сидорова
Татьяна Солнцева
Джеймс Белуши
Клод Брассёр
Кортни Кокс
Поппи Монтгомери
Альберто Сорди
Хелен Хант
Эрланд Юзефсон
все родившиеся 15 июня >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
Мир Юрского периода: Господство
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Джейн Б. глазами Аньес В.
биография, фэнтези
Франция, 1987
Криминальный город 2
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Невидимый мир
драма, социальная драма
Бельгия, 2021
Реки
Австралия, 2021
Экстрасенс. Дело Софи
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Афера по-неаполитански
комедия
Италия, 2021
Бультерьер
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram