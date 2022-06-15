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«Всё это разжижает актёрскую работу»: Дженнифер Энистон об экспансии интернет-знаменитостей

15 июня
2022 год

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15 июня 2022

Дженнифер Энистон и Себастьян Стэн взяли друг у друга интервью в рамках спецпроекта «Actors on actors» журнала «Variety». Обсуждая роль Стэна в сериале «Пэм и Томми», рассказывающем полную историю украденной плёнки из интимного архива Памелы Андерсон и её первого мужа Томми Ли, Дженнифер заговорила о том, как Интернет перевернул индустрию шоу-бизнеса, впустив туда, по сути, случайных людей.

«Интернет действительно сформировал своего рода новую культуру, в которой люди становятся знаменитыми, буквально не делая ничего. И тем не менее они имеют невероятные карьеры.
Я всегда говорю, что мне очень повезло попробовать на вкус индустрию до того, как она превратилась в то, во что она превратилась сегодня. Сегодня она просто другая. Больше стриминговых сервисов, больше людей: кто-то прославился благодаря ТикТоку, кто-то благодаря Youtube, а кто-то - в [запрещённой в России соцсети, представляющей собой онлайн-фотоальбом]. Всё это разжижает актёрскую работу».

«Всё это разжижает актёрскую работу»: Дженнифер Энистон об экспансии интернет-знаменитостей

В то же время, вспоминая о работе в сериале «Друзья» и общении с коллегами, актриса посочувствовала новому поколению юных знаменитостей, заметив, что совершенно не представляет себе, как они справляются со своей популярностью, от которой невозможно передохнуть.

«Мы буквально выросли вместе и многому друг друга научили. И мы подставляли друг другу плечо, потому что с нами случилась эта жизнь, эта известность была совершенно внезапной. Слава Богу, мы друг у друга были. Потому что мы толком не могли обсуждать работу ни с кем снаружи съёмочного павильона. Но всё это было до эпохи соцсетей, поэтому нам удавалось сохранять рассудок. Я представить себе не могу, каково сейчас юным ребятам, которые становятся знаменитыми. Потому что сейчас всё без передышки, спрятаться негде. Я ностальгирую по прошлому, когда думаю о таких вещах».
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«Всё это разжижает актёрскую работу»: Дженнифер Энистон об экспансии интернет-знаменитостей фотографии
«Всё это разжижает актёрскую работу»: Дженнифер Энистон об экспансии интернет-знаменитостей фотографии
«Всё это разжижает актёрскую работу»: Дженнифер Энистон об экспансии интернет-знаменитостей фотографии
«Всё это разжижает актёрскую работу»: Дженнифер Энистон об экспансии интернет-знаменитостей фотографии
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