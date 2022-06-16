«Моя самооценка была на нуле»: Брэдли Купер рассказал о наркотической и алкогольной зависимости

«В 1999-2000 годах, когда комики были очень популярны, злой юмор правил бал. Будучи незащищенным и неуверенным в себе, я на протяжении целого года занимался только тем, что пытался получить доступ в мир чёрного юмора. Всё из-за этого чувства незащищенности и надежды на то, что люди сочтут меня забавным. Я помню, я участвовал в одном телешоу (это так стыдно) смысл которого сводился к тому, чтобы задевать чувства людей. Пытался изображать людей, которые казались мне смешными.
Конечно, я пытался таким образом вписаться в определённый круг. Моя самооценка была на нуле. Просто ноль. Я не очень хорошо понимал, что я обижаю людей своими шутками. Потому что не думал о себе, как о ком-то значительном, кто может кого-то обидеть. Ну потому что, кого я могу обидеть, если сам ничего собой не представляю?»
И вот однажды эти упражнения в остроумии зашли настолько далеко, что даже такой авторитет и мастодонт чёрного юмора как Уилл Арнетт, счёл поведение Купера оскорбительным. «Уилл, помнишь это? Никогда не забуду. Мы жили по соседству друг с другом, и Уилл как-то пришёл ко мне домой и сказал: «Привет, помнишь, мы вчера на ужине были. Как впечатления?» Я запомнил, что во время ужина я искромётно шутил и всех насмешил. Помнишь, Уилл, я сказал: «О, вечер отлично прошёл». А Уилл мне сказал: «Ты вёл себя как му**к. И кстати, ты с собаками-то своими гулял?» И я такой: «Что? А который час?» Было 4 часа дня и собаки уже изнемогали, стоя у двери. И тогда я впервые осознал, что у меня проблемы с наркотиками и алкоголем. И именно Уилл сказал мне об этом. Никогда не забуду. Это полностью изменило мою жизнь».
фото: Уилл Арнетт и Брэдли Купер
В отличие от большинства коллег по цеху, которые начинают злоупотреблять веществами уже после того, как на них обрушивается слава и внимание, Брэдли столкнулся с зависимостью задолго до того, как стал знаменитым. И основной причиной была его заниженная самооценка.
«Когда я переехал в Лос-Анджелес, чтобы сниматься в сериале «Шпионка», было ощущение, как будто я вернулся в старшие классы школы. Меня не пускали в клубы, девушки на меня даже не смотрели. Состояние было депрессивное. Так было, пока я не снялся в «Мальчишнике в Вегасе». Мне было 36, когда я там снялся. Так что мне пришлось пройти через все эти проблемы задолго до того, как слава стала частью моей повседневной жизни.
Даже преодолев всё это, я до сих пор работаю над своей самооценкой. Но мне определённо удалось добиться огромных прорывов в период с 29 до 34 лет. Когда я как минимум могу стоять перед кем-то, дышать, слушать и говорить. Тем дном, от которого я оттолкнулся, был как раз тот тяжёлый разговор, на который решился Уилл. Это было в июле 2004 года. Это меня заставило встать на путь к изменениям в моей жизни. Это Уилл Арнетт».
По просьбе ведущих Брэдли рассказал о процессе восстановления самооценки и возвращения к нормальной жизни, заметив, что эта практика длинною не имеет срока окончания.
«Пришлось вглядеться повнимательнее в некоторые моменты своей жизни. Началось с моего отношения к мужчинам. Мне кажется, я всегда идеализировал мужские фигуры, а потом сбрасывал их с пьедестала. Потому что воображал себе некие образы, которым никто толком и соответствовать бы не смог. Потом я разобрался с тем, что совершенно нормально не испытывать дискомфорт, делая то, что я хочу делать в творческом плане. А самое сложное - это близость. Сегодня я сижу с вами и могу сказать, что моя самооценка поднялась, и это никак не связано с внешними достижениями и регалиями. Я жил без этого 46 лет, и процесс этот занял довольно-таки много времени».
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