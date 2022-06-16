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«Старение - это испытание любви к самому себе»: Энди МакДауэлл о сложном процесса принятия возраста

16 июня
2022 год

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16 июня 2022

Российскому зрителю Энди МакДауэлл запомнилась не только своими ролями в кино, но и рекламой косметических средств бренда L’Oreal Paris, лицом которого актриса была много лет. Энди олицетворяла собой миф о красивом старении с помощью косметических средств средней стоимости, на многие годы застыв в неопределённом забальзаковском возрасте, не пересекающем отметку 50-летия. Но время не остановишь краской для волос и увлажняющим кремом, и в период пандемии Энди позволила себе немного расслабиться и принять собственный возраст. И начала с того, что перестала окрашивать волосы, позволив седине превратить её из шатенки в обладательницу кудрей цвета «соль с перцем».

«Старение - это испытание любви к самому себе»: Энди МакДауэлл о сложном процесса принятия возраста

«Во время пандемии корни волос отрасли и я увидела, как этот цвет сочетается с моей кожей и цветом глаз, и мне понравилось. Мне показалось, что я буду счастливее с натуральным цветом волос. И я стала счастливее. Мне очень нравится. Мне 64 года. В конце концов, моя голова полностью покроется серебристой сединой. И мне захотелось прожить это и узнать, каково это», - призналась актриса в интервью изданию «People».

«Старение - это испытание любви к самому себе»: Энди МакДауэлл о сложном процесса принятия возраста


Принятие своего натурального цвета волос - лишь часть комплексной попытки обрести комфорт и уверенность в своём возрасте. «Чем старше становишься, тем больше растёт живот. А я ещё и родила троих. Мне постоянно приходится прилагать усилия к тому, чтобы полюбить и принять эту часть моего тела. Это непросто.
Даже если вы постоянно занимаетесь спортом и ведёте активный и здоровый образ жизни, чем я занимаюсь постоянно - я практикую йогу, занимаюсь пешим туризмом по горами и лесам, ем очень здоровую пищу - вы мало что можете сделать со старением. Старение - это испытание любви к самому себе, ведь остановить его невозможно».
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«Старение - это испытание любви к самому себе»: Энди МакДауэлл о сложном процесса принятия возраста фотографии
«Старение - это испытание любви к самому себе»: Энди МакДауэлл о сложном процесса принятия возраста фотографии
«Старение - это испытание любви к самому себе»: Энди МакДауэлл о сложном процесса принятия возраста фотографии
«Старение - это испытание любви к самому себе»: Энди МакДауэлл о сложном процесса принятия возраста фотографии
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