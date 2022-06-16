Снова в суд: Джонни Деппа обвинили в избиении

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«Старение - это испытание любви к самому себе»: Энди МакДауэлл о сложном процесса принятия возраста

«Моя самооценка была на нуле»: Брэдли Купер рассказал о наркотической и алкогольной зависимости

15 июня

«Всё это разжижает актёрскую работу»: Дженнифер Энистон об экспансии интернет-знаменитостей

Актриса призналась, что скучает по прошлому, в котором не было Интернета