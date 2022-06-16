Снова в суд: Джонни Деппа обвинили в избиении

Не успел Джонни Депп
отдышаться после завершения суда
с Эмбер Хёрд
по делу о клевете и порадоваться возвращению к прежней жизни
, как ему пришла новая повестка. 25 июля Джонни воссоединится со своим адвокатом Камиллой Васкес
, чтобы ответить в суде по делу об избиении. Иск против Джонни подал бывший менеджер по подбору локаций Грэгг Брукс
, работавший с актёром на съёмках фильма «Город лжи»
в 2017 году. Брукс обвиняет Деппа в избиении во время ссоры на съёмочной площадке.
Согласно его заявлениям, которые он сделал ещё в 2018 году, Депп пришёл в возбуждённое состояние, когда узнал, что производство фильма должно быть остановлено через сутки после того, как муниципальные власти дали разрешение на продление съёмок. Актёр якобы дважды ударил Брукса по рёбрам, а потом выкрикнул: «Дам тебе 100 000 долларов, если ударишь меня по лицу прямо сейчас!»
. Не получив ответа, Депп продолжил кричать на Брукса в присутствии съёмочной группы, пока телохранители не оттащили его с площадки. По словам Брукса, в день инцидента от Деппа несло алкоголем. Когда Брукс вернулся к работе через три дня, продюсер Мириам Сегал
попросила его подписать заявление, в котором он обещает не судиться с членами съёмочной группы. Брукс отказался подписывать заявление, и его уволили.
Депп не отрицает факта драки, но утверждает, что с его стороны это была самозащита. Одна из свидетельниц произошедшего уже дала показания в пользу Джонни, заявив, что Депп защищал от оскорблений Брукса бездомную чернокожую женщину.
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