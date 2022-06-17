«Советская традиция продолжать жить вместе ради ребёнка убивает его психику»: Павел Табаков о воспитании дочери Мии

«Стараюсь почаще заезжать к дочери. Мия ходит, говорит «папа», «мама», «дядя». Мы с Соней не живём вместе. Но у нас дружеские отношения, и для дочери это важно. Советская традиция продолжать жить вместе ради ребёнка, по-моему, убивает его психику», – сказал Павел.
Рассуждая о методах воспитания дочери, актёр вспомнил, как его растили родители: «Если мама и папа любят ребёнка, он может состояться как личность. Хотя даже в приличных семьях иногда вырастают не очень хорошие люди. Я пока несильно об этом задумываюсь — дочке в августе только 2 года исполнится. Меня родители не тыкали носом: «Это хорошо, это плохо». И уж тем более не пороли. Всегда есть выбор. Но у каждого выбора свои последствия. Мне их описывали, чтобы я учился сам принимать решения. Когда видишь разочарование в глазах матери и отца — понимаешь, что больше так делать не надо».
фото: Софья Синицина с дочерью Мией
Павел также упомянул о том, что поддерживает дружеские отношения со старшим сыном Олега Табакова от Людмилы Крыловой – Антоном. Когда Олег ушёл из семьи и женился на матери Павла Марине Зудиной, Антон поссорился с отцом, однако спустя некоторое время наладил общение с ним и его новой семьёй: «Мы перезваниваемся и всегда рады видеться. Антон зовёт к себе на дачу, я его — на свои премьеры. Порой он просвещает меня, как со всеми жить дружно. Можно сказать, учит уму-разуму, хоть мне и не всегда удаётся следовать его советам», – рассказал Павел.
фото: Антон Табаков
Также актёр честно признался, что его фамилия и семейные связи часто помогали ему в карьере: «Фамилия мне в основном помогала. Например, когда я познакомился с Ромой Прыгуновым, он воскликнул: «О, а я с Антоном дружил!» (Антон — сын Олега Табакова от Людмилы Крыловой). Это помогло нам сойтись и сделать вместе несколько проектов. Наверное, кто-то сравнивал меня с отцом. Но давление? Главным было не... обделаться, простите. И это чувство только подстёгивало».
обсуждение >>