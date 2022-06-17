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Милый друг: Елена Борщёва, Пётр Буслов и Иван Макаревич

17 июня
2022 год

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17 июня 2022
15 июня в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Василия Быстрова «Бультерьер» о звезде боевых искусств, который пытается оправиться после тяжёлой травмы. Главную роль в картине исполнил Владимир Минеев – известный российский кикбоксер, чемпион Европы и мира, боец MMA, действующий чемпион АМС Fight Nights. Среди гостей премьеры были Ирина Безрукова, Елена Борщёва, Пётр Буслов, Иван Жвакин, Маруся Климова, Иван Макаревич и другие.

Милый друг: Елена Борщёва, Пётр Буслов и Иван Макаревич
фото: Владимир Минеев

Милый друг: Елена Борщёва, Пётр Буслов и Иван Макаревич
фото: Елена Борщёва

Милый друг: Елена Борщёва, Пётр Буслов и Иван Макаревич
фото: Алёна Чехова

Милый друг: Елена Борщёва, Пётр Буслов и Иван Макаревич
фото: Иван Жвакин

Милый друг: Елена Борщёва, Пётр Буслов и Иван Макаревич
фото: Анастасия Красовская

Милый друг: Елена Борщёва, Пётр Буслов и Иван Макаревич
фото: Ирина Безрукова

Милый друг: Елена Борщёва, Пётр Буслов и Иван Макаревич
фото: Изабель Эйдлен

Милый друг: Елена Борщёва, Пётр Буслов и Иван Макаревич
фото: Маруся Климова

Милый друг: Елена Борщёва, Пётр Буслов и Иван Макаревич
фото: Иван Макаревич
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Милый друг: Елена Борщёва, Пётр Буслов и Иван Макаревич фотографии
Милый друг: Елена Борщёва, Пётр Буслов и Иван Макаревич фотографии
Милый друг: Елена Борщёва, Пётр Буслов и Иван Макаревич фотографии
Милый друг: Елена Борщёва, Пётр Буслов и Иван Макаревич фотографии
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