Милый друг: Елена Борщёва, Пётр Буслов и Иван Макаревич

15 июня в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Василия Быстрова «Бультерьер»
о звезде боевых искусств, который пытается оправиться после тяжёлой травмы. Главную роль в картине исполнил Владимир Минеев
– известный российский кикбоксер, чемпион Европы и мира, боец MMA, действующий чемпион АМС Fight Nights. Среди гостей премьеры были Ирина Безрукова
, Елена Борщёва
, Пётр Буслов
, Иван Жвакин
, Маруся Климова
, Иван Макаревич
и другие.
фото: Владимир Минеев
фото: Елена Борщёва
фото: Алёна Чехова
фото: Иван Жвакин
фото: Анастасия Красовская
фото: Ирина Безрукова
фото: Изабель Эйдлен
фото: Маруся Климова фото: Иван Макаревич
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