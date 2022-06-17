Деми Мур встречается с шеф-поваром Дэниелем Хаммом

На днях Деми Мур впервые опубликовала фотографии со своим новым возлюбленным. Избранником актрисы стал 46-летний шеф-повар одного из самых престижных веганских ресторанов Нью-Йорка Eleven Madison Park и владелец ресторанов The NoMad и Davies and Brook Дэниель Хамм. Слухи об их романе просочились в СМИ ещё в начале весны, однако официально о своих отношениях возлюбленные заявили только сейчас.
фото: Деми Мур и Дэниель Хамм
фото: Деми Мур и Дэниель Хамм
Впервые Деми и Дэниель вместе вышли в свет во время Недели моды в Париже. Они приехали на показ Chloe и не скрывались от папарацци, однако тёплых чувств на публике демонстрировать не стали. С тех пор в социальных сетях Дэниела изредка стали появляться фотографии с Мур, а вот актриса решилась на публикацию только сейчас.
фото: Деми Мур и Дэниель Хамм
Дэниель младше актрисы на 13 лет. Последний супруг Деми, актёр Эштон Кутчер, тоже был моложе – разница в возрасте составила 15 лет. И если с первыми двумя мужьями – с рок-музыкантом Фредди Муром и Брюсом Уиллисом – Деми удалось сохранить дружественные отношения, то с Эштоном этого не получилось. В своих мемуарах, вышедших в 2019 году под названием «Наизнанку», актриса поимённо назвала девушек, с которыми Эштон ей изменял, а также рассказала о замершей беременности на 6-м месяце, которая случилась незадолго до того, как она узнала о неверности мужа.
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