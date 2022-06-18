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«Она могла выбить из меня всю дурь»: Дженнифер Лопес рассказала о сложных отношениях с матерью

18 июня
2022 год

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18 июня 2022

На Netflix вышел документальный фильм Halftime про певицу и актрису Дженнифер Лопес, в котором она рассказала о сложных отношениях со своей матерью Гвадепуле Родригес. Цитаты из фильма приводит New York Post.

«Она могла выбить из меня всю дурь»: Дженнифер Лопес рассказала о сложных отношениях с матерью
фото: Кадр из фильма Halftime

«Она делала всё, чтобы выживать. Это сделало её очень сильной, но вместе с тем и жестокой. Она могла выбить из тебя всю дурь», – сказала артистка. Её 76-летняя мама также появляется в фильме, признаваясь, что она действительно была жестокой по отношению к Дженнифер и двум её сёстрам: «У меня всегда были завышенные ожидания по отношению к ним. Не для того, чтобы критиковать. Но для того, чтобы показать, что они всегда могут добиться большего успеха. Дженнифер доставила мне много проблем, честно говоря. Мы много ссорились», – сказала Родригес.

«Она могла выбить из меня всю дурь»: Дженнифер Лопес рассказала о сложных отношениях с матерью
фото: Дженнифер Лопес с мамой Гвадепуле Родригес

Из-за постоянных ссор начинающая артистка была вынуждена уйти из дома, когда ей было 18 лет. Одной из причин конфликта стало увлечение Лопес танцами. Она не уделяла достаточно времени школьным занятиям, из-за чего мать поставила ультиматум: «Если ты живешь со мной в доме, то ты обязана получить образование», – вспоминает её слова Дженнифер. По мнению Родригес, образование позволило бы её дочерям быть независимыми от мужчин.

«Я была далека от идеальной матери. Но я всегда поступала в интересах своих дочерей», – сказала Родригес. В фильме Дженнифер описывает свою маму как «сложного» человека, однако сейчас их отношения стали гораздо лучше.
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«Она могла выбить из меня всю дурь»: Дженнифер Лопес рассказала о сложных отношениях с матерью фотографии
«Она могла выбить из меня всю дурь»: Дженнифер Лопес рассказала о сложных отношениях с матерью фотографии
«Она могла выбить из меня всю дурь»: Дженнифер Лопес рассказала о сложных отношениях с матерью фотографии
«Она могла выбить из меня всю дурь»: Дженнифер Лопес рассказала о сложных отношениях с матерью фотографии
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