Эзра Миллер удалил социальные сети после обвинений в развращении несовершеннолетней

В начале июня актёр фильмов «Фантастические твари»
и «Лига справедливости» Эзра Миллер
в очередной раз засветился в заголовках скандальных новостей: родители 18-летней эко-активистки Токаты Айрон Айз
, с которой Эзра познакомился, когда ей было 12 лет, обвинили 29-летнего актёра в развращении их дочери и обратились в суд
, чтобы оформить запрет на приближение.
Спустя некоторое время подозреваемый удалил аккаунты в социальных сетях, но перед этим сделал репосты картинок с фразами «Что мы сделаешь, я в другой вселенной»
, «Послание из другого измерения»
и другие, как бы намекая приставам на то, что попытки найти его не увенчаются успехом.
После этого аккаунт актёра был деактивирован без объяснения причин. В последнее время имя Эзры всё чаще встречается в скандальных новостях. Недавно актёр был арестован за дебош в гавайском караоке-баре
, а спустя три недели он запустил стулом в девушку на домашней вечеринке
.
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