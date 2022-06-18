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Эзра Миллер удалил социальные сети после обвинений в развращении несовершеннолетней

18 июня
2022 год

Лайфстайл >>
18 июня 2022
В начале июня актёр фильмов «Фантастические твари» и «Лига справедливости» Эзра Миллер в очередной раз засветился в заголовках скандальных новостей: родители 18-летней эко-активистки Токаты Айрон Айз, с которой Эзра познакомился, когда ей было 12 лет, обвинили 29-летнего актёра в развращении их дочери и обратились в суд, чтобы оформить запрет на приближение.

Эзра Миллер удалил социальные сети после обвинений в развращении несовершеннолетней

Спустя некоторое время подозреваемый удалил аккаунты в социальных сетях, но перед этим сделал репосты картинок с фразами «Что мы сделаешь, я в другой вселенной», «Послание из другого измерения» и другие, как бы намекая приставам на то, что попытки найти его не увенчаются успехом.

Эзра Миллер удалил социальные сети после обвинений в развращении несовершеннолетней

Эзра Миллер удалил социальные сети после обвинений в развращении несовершеннолетней

После этого аккаунт актёра был деактивирован без объяснения причин. В последнее время имя Эзры всё чаще встречается в скандальных новостях. Недавно актёр был арестован за дебош в гавайском караоке-баре, а спустя три недели он запустил стулом в девушку на домашней вечеринке.
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Эзра Миллер удалил социальные сети после обвинений в развращении несовершеннолетней фотографии
Эзра Миллер удалил социальные сети после обвинений в развращении несовершеннолетней фотографии
Эзра Миллер удалил социальные сети после обвинений в развращении несовершеннолетней фотографии
Эзра Миллер удалил социальные сети после обвинений в развращении несовершеннолетней фотографии
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