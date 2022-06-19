Энди Макдауэлл готовится стать бабушкой

В начале июня стало известно, что Маргарет Куэлли, младшая дочь 64-летней актрисы Энди Макдауэлл, выходит замуж за музыканта, продюсера и фронтмена группы Bleachers Джека Антоноффа. На этом радостные новости не закончились – вчера Энди опубликовала фотографию, на которой её старший сын Джастин заботливо обнимает свою беременную жену Николетт. В объёмном посте Энди рассказала, что скоро у неё родится внучка.
фото: Сын Энди Макдауэлл Джастин и его супруга Николетт
«Мой сын сажает фруктовые деревья, вот так он развлекается. Николетт и Джастин сейчас заземлились во всех смыслах. Они всегда рядом со своими друзьями и семьёй. В Монтане они могут уединиться в своём идеальном доме. Пока остальные ждут внимания со стороны, они ждут внимания друг друга и свой наилучший подарок – своего малыша. Мой сын никогда не смотрит в телефон и не живёт онлайн-жизнью. Он был благословением и подарком для меня с самого начала. И я не могу дождаться встречи с внучкой!», – написала Энди.
фото: Энди Макдауэлл с дочерьми Рэйни и Маргарет
В заключение актриса добавила, что очень гордится своей большой семьёй: «Я безумно благодарна за моих троих детей и их отца. Мои дети – лучшая часть моей жизни. Я постоянно у них учусь, они мои самые лучшие учителя. Моя работа прекрасна, но мои дети – это моя жизнь. И я также люблю и горжусь милой Николетт!», – написала Макдауэлл.
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