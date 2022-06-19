Бен Стиллер приехал в Польшу помогать беженцам

На днях Бен Стиллер в качестве посла доброй воли ООН по делам беженцев посетил польский город Пшемысль. Сейчас там располагаются лагеря для укpaинцeв, покинувших свою страну.
фото: Бен Стиллер в лагере для беженцев
«Бен Стиллер приехал в центр приема и распределения беженцев в Пшемысле, это город на границе с Украиной. Это была гуманитарная миссия от проекта ООН, которая занимается помощью беженцам. Он посмотрел вокруг, спросил, что и как, и ушел. По-моему, он хочет поехать в Украину, если я не ошибаюсь», – сообщил волонтёр лагеря. 18 июня актёра заметили уже во Львове. В сети появилось видео, как Бен ходит по центральной площади города возле памятника Тарасу Шевченко и говорит по телефону.
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