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Бен Стиллер приехал в Польшу помогать беженцам

19 июня
2022 год

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19 июня 2022
На днях Бен Стиллер в качестве посла доброй воли ООН по делам беженцев посетил польский город Пшемысль. Сейчас там располагаются лагеря для укpaинцeв, покинувших свою страну.

Бен Стиллер приехал в Польшу помогать беженцам
фото: Бен Стиллер в лагере для беженцев

«Бен Стиллер приехал в центр приема и распределения беженцев в Пшемысле, это город на границе с Украиной. Это была гуманитарная миссия от проекта ООН, которая занимается помощью беженцам. Он посмотрел вокруг, спросил, что и как, и ушел. По-моему, он хочет поехать в Украину, если я не ошибаюсь», – сообщил волонтёр лагеря. 18 июня актёра заметили уже во Львове. В сети появилось видео, как Бен ходит по центральной площади города возле памятника Тарасу Шевченко и говорит по телефону.

В конце апреля Укpaинy посетила Анджелина Джоли. Спустя несколько дней Джоли рассказала о своём визите и опубликовала фотографии из детской больницы.
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Бен Стиллер приехал в Польшу помогать беженцам фотографии
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