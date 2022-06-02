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Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер

2 июня
2022 год

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2 июня 2022
С 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции проходил 75-й Каннский кинофестиваль, в рамках которого состоялось почти три десятка премьер, привлекших звёздных гостей со всего мира. На протяжении всего фестиваля Кино-Театр.Ру исправно публиковал отчеты с самых громких премьер и вечеринок, прошедших в рамках фестиваля. И в качестве живописного послесловия мы приберегли для читателей фотогалерею работ светского фотографа Грэга Уилльямса, вхожего за кулисы Венецианского и Каннского кинофестивалей, а также премий «Оскар» и BAFTA. Как и в прошлом году, Уильямс прошёлся по отельным номерам гостей фестиваля, и запечатлел в неформальной обстановке Кейт Уинслет, Джулию Робертс, Энн Хэтэуэй, Тильду Суинтон, Дженнифер Коннелли, Алисию Викандер, Миллу Йовович, Кристен Стюарт, Остина Батлера, Марион Котийяр и других артистов, доехавших до фестиваля.

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Омар Си

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Кейт Уинслет

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Ева Лонгория

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Милла Йовович с дочерьми

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Марион Котийяр

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Лейла Бехти

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Алисия Викандер

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Остин Батлер

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Венсан Кассель и Тина Кунаки

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Дженнифер Коннелли

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Тильда Суинтон

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Кристен Стюарт

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Вики Крипс

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Эль Фаннинг

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Энн Хэтэуэй

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер
фото: Джулия Робертс
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обсуждение >>
№ 2
lenovika   2.06.2022 - 13:54
Джулия Робертс, как всегда, на высоте, элегантная и стильная, приятно смотреть. А вот, Мила Йовович, наоборот, не впечатлила, платье неудачное, с ее фигурой можно было бы подобрать более креативный образ. читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   2.06.2022 - 13:22
На самом деле фотографии просто невероятные! фотографу большой респект. все так сразу раскрываются по-другому. очень здорово! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер фотографии
Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер фотографии
Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер фотографии
Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер фотографии
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