Раскрепощённый Голливуд на выезде: Милла Йовович, Джулия Робертс и Алисия Викандер

С 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции проходил 75-й Каннский кинофестиваль, в рамках которого состоялось почти три десятка премьер, привлекших звёздных гостей со всего мира. На протяжении всего фестиваля Кино-Театр.Ру исправно публиковал отчеты с самых громких премьер и вечеринок, прошедших в рамках фестиваля. И в качестве живописного послесловия мы приберегли для читателей фотогалерею работ светского фотографа Грэга Уилльямса, вхожего за кулисы Венецианского и Каннского кинофестивалей, а также премий «Оскар» и BAFTA. Как и в прошлом году, Уильямс прошёлся по отельным номерам гостей фестиваля, и запечатлел в неформальной обстановке Кейт Уинслет, Джулию Робертс, Энн Хэтэуэй, Тильду Суинтон, Дженнифер Коннелли, Алисию Викандер, Миллу Йовович, Кристен Стюарт, Остина Батлера, Марион Котийяр и других артистов, доехавших до фестиваля.
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