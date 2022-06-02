Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Хёрд по делу о клевете

В 2019 году Джонни Депп подал к бывшей супруге Эмбер Хёрд иск о клевете, сославшись на её статью в издании «Washington Post», в которой она говорила о себе как о жертве домашнего насилия. И хотя имени Деппа в статье не было, актёр заявил, что именно эта статья стоила ему потери нескольких ролей и лишила «возможности извлекать материальную пользу из своего призвания». Актёр потребовал компенсацию в 50 миллионов долларов. Хёрд подала встречный иск, удвоив ставки. Поводом стало заявление бывшего адвоката Деппа Адама Уолдмана о том, что все её рассказы о домашнем насилии - ложь и мистификация. Хёрд убеждена, что именно после этого заявления её роль в сиквеле «Аквамена» была значительно сокращена.
Судебный процесс начался 11 апреля 2022 и продолжался 6 недель, в течение которых Эмбер и Джонни давали показания, соревнуясь в количестве полученных друг от друга обид и увечий. На перекрёстных допросах адвокат Джонни Деппа Камилла Васкес несколько раз уличала Эмбер во лжи, продемонстрировав присяжным неблагонадёжность заявлений актрисы. В частности, выяснилось, что актриса нарушила своё обещание и не отдала полученные от развода с Деппом 7 миллионов долларов на благотворительность.
Также выяснилось, что в 2009 году Хёрд сама была арестована по обвинению в домашнем насилии, которое выдвинула её бывшая девушка Тася Ван Ри. Ранее Хёрд отрицала факт ареста и утверждала, что эту историю раздули адвокаты Деппа. Однако расследование телеканала CNN показало, что арест действительно был, но прокуратура отказалась предъявлять обвинения, а запись об аресте актрисы была удалена из полицейских архивов. По словам самой Хёрд, Тася остыла и отказалась от обвинений.
27 мая в своём заключительном обращении Камилла Васкес напомнила присяжным о том, что они неоднократно становились свидетелями разоблачения лживых заявлений ответчицы.
фото: Камилла Васкес
«Вы были здесь и слышали показания. Мисс Хёрд лгала и продолжает лгать. Она врала 6 лет назад, 27 мая 2016 года, когда она отправилась в суд Лос-Анджелеса, чтобы первый раз публично обвинить мистера Деппа в домашнем насилии. Она вновь соврала, когда неоднократно заявляла на весь мир, что отдала полученные от развода 7 миллионов долларов на благотворительность. Вы видели, как она пыталась прикрыть ложь о нарушенном обещании другими ложными заявлениями в этом зале суда.
Она соврала вновь, когда рассказа миру в своей статье для «Washington Post» в 2018 году о том, что она является публичной фигурой, пережившей домашнее насилие. Повсюду изображая себя как представительницу переживших домашнее насилие жертв, а мистера Деппа как преступника, она зашла слишком далеко и не может пойти на попятный. Она соврала слишком много раз слишком большому количеству людей. Поэтому когда мистер Депп наконец-то решил бороться и очистить своё имя от клеветы, подав этот судебный иск, мисс Хёрд в ответ сочинила ещё больше историй о ещё большем и экстремальном насилии. Она выступила с новым обвинением: что мистер Депп изнасиловал её бутылкой, когда они были в Австралии. И даже сейчас она продолжает делать новые заявления. На этом суде она впервые заявила, что в ночь своего 30-летия она подверглась сексуальному насилию - несмотря на то, что ранее она неоднократно свидетельствовала о событиях той ночи и никогда не упоминала об этом. Также на этом суде она впервые заявила, что мистер Депп всё время бил её на протяжении первого года их отношений. Хотя ранее она свидетельствовала о том, что этот год был «волшебным и благословенным», и в нём абсолютно не было никакого насилия. Её история постоянно видоизменяется. Она никогда не остаётся прежней…Вы видели, как мисс Хёрд раз за разом ловили на лжи. Пришло время положить конец всей этой лжи».
Спустя три дня жюри вынесло решение в пользу Деппа по трём пунктам обвинения, признав заявления Хёрд о домашнем насилии клеветой. Актриса должна будет выплатить бывшему супругу 10 миллионов за моральный ущерб и 5 миллионов в качестве штрафных санкций. Присяжные также вынесли решение в пользу одного из трех пунктов по встречному иску Хёрд против Деппа. Актёр должен будет выплатить ей 2 миллиона долларов за то, что «оклеветал её через своего адвоката Адама Уолдмана». Во время оглашения вердикта Деппа в зале суда не было - актёр пропустил это мероприятия ради участия в концертном выступлении с американским музыкантом Беком.
обсуждение >>