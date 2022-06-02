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«Присяжные вернули мне мою жизнь»: Джонни Депп о победе над Эмбер Хёрд в суде

2 июня
2022 год

Лайфстайл >>
2 июня 2022
1 июня суд присяжных принял решение в пользу Джонни Деппа в его судебной тяжбе против Эмбер Хёрд в деле о клевете. Суд признал голословными заявления актрисы о домашнем насилии со стороны бывшего супруга и обязал её выплатить Деппу 15 миллионов долларов. И удовлетворили один из трех пунктов по её встречному иску, обязав Деппа выплатить актрисе 2 миллиона долларов компенсации.

После объявления вердикта Депп опубликовал в соцсетях письмо, поблагодарив присяжных за то, что они вернули ему жизнь. А также выразил надежду на то, что общество впредь будет опираться на правило презумпции невиновности, избегая ретрансляции ложных и ничем не доказанных обвинений.

«Присяжные вернули мне мою жизнь»: Джонни Депп о победе над Эмбер Хёрд в суде

«Шесть лет назад моя жизнь, жизнь моих детей и близких, а также жизни людей, которые многие годы оказывали мне поддержку и верили в меня, изменились навсегда.
И всё это произошло в мгновение ока. Посредством СМИ на меня были наложены лживые и очень серьёзные уголовные обвинения, спровоцировавшие бесконечный поток ненависти, хотя никакие формальные обвинения против меня так и не были выдвинуты. Дважды облетев весь мир за наносекунду, эти заявления вызвали тектонические изменения в моей жизни и карьере.
И шесть лет спустя суд присяжных вернул мне мою жизнь. У меня нет слов.
Моё решение продолжать это дело, понимая, с какими юридическими препятствиями я столкнусь, и в какое шоу превратится моя жизнь, было принято после очень тщательных раздумий.
С самого начала моей целью было раскрыть правду, несмотря на последствия. Говорить правду - мой долг перед собственными детьми и теми людьми, которые продолжали стойко поддерживать меня. И я наконец чувствую умиротворение, добившись своей цели.
Количество любви и колоссальной поддержки и доброты от людей по всему миру ошеломляет меня. Надеюсь, что мой квест в поисках возможности рассказать правду поможет другим, мужчинам и женщинам, оказавшимся на моем месте. И надеюсь, что те, кто их поддерживает, никогда не сдадутся. И ещё я надеюсь, что теперь суд и СМИ вернутся к примату презумпции невиновности».

Эмбер, в свою очередь, тоже опубликовала заявление, в котором выразила крайнее разочарование вердиктом и свела это решение к «власти и влиянию» Деппа.

«Присяжные вернули мне мою жизнь»: Джонни Депп о победе над Эмбер Хёрд в суде

«Разочарование, которое я сейчас испытываю, невозможно выразить словами. То, что горы свидетельств оказалось недостаточно для того, чтобы противостоять несоизмеримой силе и влиянию моего бывшего мужа, разбивает мне сердце.
Ещё большее разочарование я чувствую из-за того, что означает этот вердикт для других женщин. Это шаг назад. Он отбрасывает нас назад, во времена, когда женщина, решившая выступить публично, могла быть пристыжена и унижена. Он отбрасывает идею о том, что насилие против женщин должно восприниматься серьёзно.
Я считаю, что адвокаты Джонни преуспели в том, чтобы заставить присяжных пересмотреть ключевое положение о свободе слова и проигнорировать свидетельства, которых было достаточно для того, чтобы мы смогли выиграть дело в Лондонском суде.
Мне грустно от того, что я проиграла этот суд. Но ещё грустнее мне от того, что я, похоже, потеряла право, которое, как я думала, мне принадлежит как гражданке Америки - право говорить свободно и открыто».
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«Присяжные вернули мне мою жизнь»: Джонни Депп о победе над Эмбер Хёрд в суде фотографии
«Присяжные вернули мне мою жизнь»: Джонни Депп о победе над Эмбер Хёрд в суде фотографии
«Присяжные вернули мне мою жизнь»: Джонни Депп о победе над Эмбер Хёрд в суде фотографии
«Присяжные вернули мне мою жизнь»: Джонни Депп о победе над Эмбер Хёрд в суде фотографии
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