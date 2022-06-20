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Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес

20 июня
2022 год

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20 июня 2022
C 9 по 19 июня в Нью-Йорке прошёл ежегодный международный кинофестиваль «Трайбека», основанный в 2002 году актёром Робертом Де Ниро и продюсером Джейн Розенталь. И хотя по своему размаху фестиваль уступает Каннам, недостатка в звёздных гостях на красной дорожке не было.
Кэти Холмс воспользовавшись премьерой фильма «Одиноки вместе» представила публике своего нового возлюбленного, музыканта Бобби Вутена III.

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Кэти Холмс и Бобби Вутен III

Дакота Джонсон и её обнажённая спина привезли зрителям драму «В ритме ча-ча-ча».

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Дакота Джонсон

Всегда эффектные Меган Фокс и Колсон Бейкер представили свой новый фильм «Телец», в котором Бейкер выступил также в качестве соавтора сценария.

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Меган Фокс и Колсон Бейкер

Премьеру документального фильма о карьерном пути Дженнифер Лопес помимо заглавной героини посетили Розанна Аркетт и основатели фестиваля Роберт Де Ниро и Джейн Розенталь.

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Дженнифер Лопес

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Розанна Аркетт

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Роберт Де Ниро и Джейн Розенталь

Пенелопа Крус и Антонио Бандерас привезли на фестиваль свой новый фильм «Главная роль» - комедию о тщетных попытках снять идеальный фильм с участием самых взыскательных (в духовном и материальном плане) артистов.

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Антонио Бандерас и Пенелопа Крус

Джессика Честейн и Эбби Ли представили новую работу Джона Майкла Макдонаха «Прощение».

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Джессика Честейн

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Эбби Ли

Комедию «Любовь по вызову» о встрече учительницы-пенсионерки и мальчика по вызову представила исполнительница главной роли Эмма Томпсон.

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Эмма Томпсон

Как и на всех крупных международных фестивалях на Трайбеке не обошлось без спонсорской вечеринки - на ужине модного дома Chanel встретились Энди МакДауэлл, Сэди Синк, Люси Бойнтон, Эндрю Гарфилд и Джемайма Кёрк.

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Энди МакДауэлл

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Люси Бойнтон

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Сэди Синк

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Эндрю Гарфилд

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Люси Бойнтон

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Джемайма Кёрк

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес
фото: Розанна Аркетт

фото: legion-media
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В ритме ча-ча-чаГлавная рольЛюбовь по вызовуОдиноки вместеПрощённый

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Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес фотографии
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