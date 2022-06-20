Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес

C 9 по 19 июня в Нью-Йорке прошёл ежегодный международный кинофестиваль «Трайбека», основанный в 2002 году актёром
Робертом Де Ниро
и продюсером
Джейн Розенталь
. И хотя по своему размаху фестиваль уступает Каннам, недостатка в звёздных гостях на красной дорожке не было.
Кэти Холмс
воспользовавшись премьерой фильма
«Одиноки вместе»
представила публике своего нового возлюбленного, музыканта
Бобби Вутена III
.
фото: Кэти Холмс и Бобби Вутен III Дакота Джонсон
и её обнажённая спина привезли зрителям драму
«В ритме ча-ча-ча»
.
фото: Дакота Джонсон
Всегда эффектные
Меган Фокс
и
Колсон Бейкер
представили свой новый фильм
«Телец»
, в котором Бейкер выступил также в качестве соавтора сценария.
фото: Меган Фокс и Колсон Бейкер
Премьеру документального фильма о карьерном пути
Дженнифер Лопес
помимо заглавной героини посетили
Розанна Аркетт
и основатели фестиваля
Роберт Де Ниро
и
Джейн Розенталь
.
фото: Дженнифер Лопес
фото: Розанна Аркетт
фото: Роберт Де Ниро и Джейн Розенталь Пенелопа Крус
и
Антонио Бандерас
привезли на фестиваль свой новый фильм
«Главная роль»
- комедию о тщетных попытках снять идеальный фильм с участием самых взыскательных (в духовном и материальном плане) артистов.
фото: Антонио Бандерас и Пенелопа Крус Джессика Честейн
и
Эбби Ли
представили новую работу
Джона Майкла Макдонаха «Прощение»
.
фото: Джессика Честейн
фото: Эбби Ли
Комедию
«Любовь по вызову»
о встрече учительницы-пенсионерки и мальчика по вызову представила исполнительница главной роли
Эмма Томпсон
.
фото: Эмма Томпсон
Как и на всех крупных международных фестивалях на Трайбеке не обошлось без спонсорской вечеринки - на ужине модного дома Chanel встретились
Энди МакДауэлл
,
Сэди Синк
,
Люси Бойнтон
,
Эндрю Гарфилд
и
Джемайма Кёрк
.
фото: Энди МакДауэлл
фото: Люси Бойнтон
фото: Сэди Синк
фото: Эндрю Гарфилд
фото: Люси Бойнтон
фото: Джемайма Кёрк фото: Розанна Аркетт
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