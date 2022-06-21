Боксёр в Бухенвальде: Ташкентская премьера фильма об Андрее Борзенко

20 июня в центральном Доме Кинематографистов в Ташкенте состоялась премьера документального фильма Алексея Дегтярева и Елены Мошталь-Геладзе«Борзенко: ринг за колючей проволокой», который с 22 июня будет доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER. Фильм рассказывает удивительную историю советского боксера Андрея Борзенко, которому удалось выжить в концлагере Бухенвальд и ни разу не проиграть в более чем 80 боксерских поединках, которые устраивало лагерное начальство. После войны освобождённый из лагеря Борзенко вернулся в родной Ташкент, поступил в медицинский институт и выучился на хирурга. В постановочной части фильма роль Андрея Борзенко исполнил актёр Иван Фоминов, семь лет увлекавшийся боксом.
фото: Кадр из фильма
фото: Кадр из фильма
Показ фильма в Ташкенте состоялся при поддержке Федерации бокса Узбекистана и Агентства Кинематографии Узбекистана. Перед показом фильма состоялась дискуссия с участием детей боксёра Андрея и Ольги, а также дочерью тренера Сиднея Джаксона Паиной, которые поделились личными историями и воспоминаниями.
фото: Сын Андрея Борзенко Андрей Андреевич
Андрей Андреевич Борзенко, сын Андрея Борзенко: «Для меня и моей семьи премьера фильма «Борзенко: ринг за колючей проволокой» - очень значимое событие. То, что премьера состоится и в Ташкенте, и в Москве - ещё больше повышает значимость фильма и моего отца. Честно говоря, я мечтал об этом. Во время подготовки фильма, съёмочной группой были найдены и выявлены неизвестные мне документы, воспоминания людей, которые знали отца. Конечно, это нам было очень приятно и интересно».
фото: Паина Сиднеевна Джаксон
Паина Сиднеевна Джаксон, дочь тренера Сиднее Джаксона: «Ежегодно проводились турниры памяти Сиднея Львовича. Меня всегда приглашали как почётного гостя. Андрей Андреевич участвовал в них либо как спортивный врач, либо как судья. Естественно, мы были по разную сторону. Но о нём мне очень много рассказывал мой брат Лёва, которого приглашали на эти соревнования в качестве почётного судьи. Моего брата и Андрея Борзенко сближал не только бокс, но и профессия. Они оба стали хирургами. И Лёва мне рассказывал, каким чутким и внимательным врачом был Андрей. Каким строгим и принципиальным судьей. Об этом я рассказала в фильме «Борзенко: ринг за колючей проволокой».
Хочу отдать должное создателям этого фильма, потому что они по крупицам собрали облик Андрея, прошло ведь очень много времени. В фильме воссоздается настоящий образ Андрея Борзенко. Он истинный, он правдивый. Это большая работа. Этот фильм показывает, что ничто в нашей истории не может быть забыто. Я думаю, он всем придется по душе».
фото: Режиссёр Елена Мошталь-Геладзе
Московская премьера фильма «Борзенко: ринг за колючей проволокой» состоится 22 июня в летнем кинотеатре «Москино Музеон». В этот же день фильм станет доступным в онлайн-кинотеатре PREMIER.
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