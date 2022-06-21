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Отбились от рук: Полина Ауг, Лиза Шакира и Варвара Шмыкова

21 июня
2022 год

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21 июня 2022
18 июня в столичном кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялся специальный показ фильма Александра Ханта «Межсезонье», вдохновлённого трагической историей псковских подростков и сериалом «Конец ***го мира». Фильм о сбежавших из дома старшеклассниках, злоупотребивших свободой, зрителям представили актёры Женя Виноградова, Игорь Иванов, Константин Гацалов, Ольга Саханова, Жанна Пугачева и другие.

Отбились от рук: Полина Ауг, Лиза Шакира и Варвара Шмыкова
фото: Александр Хант

Отбились от рук: Полина Ауг, Лиза Шакира и Варвара Шмыкова
фото: Съёмочная группа фильма

Среди гостей премьеры были Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Полина Ауг, Александра Ревенко, Лиза Шакира, Андрей Руденский, Ксения Суркова, Федор Гамалея, Софья Озерова и другие.

Отбились от рук: Полина Ауг, Лиза Шакира и Варвара Шмыкова
фото: Полина Ауг

Отбились от рук: Полина Ауг, Лиза Шакира и Варвара Шмыкова
фото: Александра Ревенко и Елизавета Шакира

Отбились от рук: Полина Ауг, Лиза Шакира и Варвара Шмыкова
фото: Варвара Шмыкова и Даня Радлов

Отбились от рук: Полина Ауг, Лиза Шакира и Варвара Шмыкова
фото: Ксения Суркова

Отбились от рук: Полина Ауг, Лиза Шакира и Варвара Шмыкова
фото: Андрей Руденский

«Межсезонье» в прокате с 23 июня 2022 года.

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Отбились от рук: Полина Ауг, Лиза Шакира и Варвара Шмыкова фотографии
Отбились от рук: Полина Ауг, Лиза Шакира и Варвара Шмыкова фотографии
Отбились от рук: Полина Ауг, Лиза Шакира и Варвара Шмыкова фотографии
Отбились от рук: Полина Ауг, Лиза Шакира и Варвара Шмыкова фотографии
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