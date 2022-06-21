Отбились от рук: Полина Ауг, Лиза Шакира и Варвара Шмыкова

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Премьера фильма «Борзенко: ринг за колючей проволокой»

Боксёр в Бухенвальде: Ташкентская премьера фильма об Андрее Борзенко

Блеск и нищета красных дорожек: Меган Фокс, Розанна Аркетт и Дженнифер Лопес

19 июня

Дженнифер Лопес представила свою 14-летнюю дочь Эмму как небинарную персону

Во время выступления Эмма пела в «радужный» микрофон