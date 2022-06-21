Отбились от рук: Полина Ауг, Лиза Шакира и Варвара Шмыкова

18 июня в столичном кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялся специальный показ фильма Александра Ханта «Межсезонье»
, вдохновлённого трагической историей псковских подростков
и сериалом «Конец ***го мира»
. Фильм о сбежавших из дома старшеклассниках, злоупотребивших свободой, зрителям представили актёры Женя Виноградова
, Игорь Иванов
, Константин Гацалов
, Ольга Саханова
, Жанна Пугачева
и другие.
фото: Александр Хант
фото: Съёмочная группа фильма
Среди гостей премьеры были Варвара Шмыкова
и Даниил Радлов
, Полина Ауг
, Александра Ревенко
, Лиза Шакира
, Андрей Руденский
, Ксения Суркова
, Федор Гамалея
, Софья Озерова
и другие.
фото: Полина Ауг
фото: Александра Ревенко и Елизавета Шакира
фото: Варвара Шмыкова и Даня Радлов
фото: Ксения Суркова
«Межсезонье» в прокате с 23 июня 2022 года.
фото: Андрей Руденский
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