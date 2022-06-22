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«Мы не справились»: Мария Машкова о разрыве связи с отцом

22 июня
2022 год

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22 июня 2022

Мария Машкова была одной из первых публичных персон, открыто заговорившей о разрыве семейных связей на почве политических разногласий. После того как актриса, уже 6 лет проживающая с мужем и детьми в США, осудила СВО, Владимир Машков позвонил ей с настойчивой просьбой вернуться в Россию. Машкова отказалась и с разрешения отца рассказала об этом разговоре телеканалу CNN. В интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) Машкова призналась, что всегда испытывала дефицит общения с отцом, а несколько лет назад, осознав своё место в списке его приоритетов, приняла решение никогда не звонить ему первой. Однако из-за политических разногласий под угрозой оказались и более ценные для Марии отношения с бабушкой. В запрещённой в РФ соцсети актриса призналась, что несмотря на все компромиссы и эта связь постепенно утрачивается.

«Мы не справились»: Мария Машкова о разрыве связи с отцом
фото: Мария с бабушкой

«Что делать, если после начала в***ы у вас случился в семье разрыв связей? В моём случае, это произошло публично. С бабушкой у меня слишком крепкая связь, её не разорвёшь. Мы говорим по телефону, но всё реже… Между нами будто висит что-то страшное, большое и мёртвое… Но мы вместе. Просто не говорим о самом важном сейчас для меня. В***е. А бабушка была всегда именно тем, к кому я шла за самым важным…С папой сложных накопившихся за жизнь предлагаемых обстоятельств было больше, и мы не справились. После «того» разговора мы больше не говорили. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление отца в футболке с фашистско-зиганутой символикой доставляет мне физическую боль, и любовь утекает… Всё заполняет ненависть, отчаяние и безысходность. Полагаю, ему тоже сложно читать и смотреть сейчас на меня. Даже если он это не делает специально, добрые люди всегда пришлют-покажут».

«Мы не справились»: Мария Машкова о разрыве связи с отцом

Посмотрев посвящённый этой болезненной ситуации документальный фильм журналиста Андрея Лошака «Разрыв Связи» (вышел на канале «Настоящее время», который признан в РФ СМИ - иностранным агентом), Мария резюмировала, что надежды на скорейшее восстановление этой связи нет. Поскольку обе стороны совершенно уверены в своей правоте, глухи к доводам друг друга и живут в совершенно разных информационных средах.

«Мы не справились»: Мария Машкова о разрыве связи с отцом

«Надежды нет. Больно. Жалко. Особенно всех...Мы друг друга не слышим. Не понимаем. Информацию берём из разных ресурсов. И всё же мне стало легче. Я не одна. Таких, как я, не тысячи. Таких, как я, миллионы. Я обнимаю каждую дочь и сына, которому то самое «мёртвое большое страшное» мешает обнять своего отца или мать… А иногда и мужа, и брата…Пусть и у них, и у нас за это время любовь вытечет не до конца…Пусть когда-нибудь этот разрыв можно будет сшить…»
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обсуждение >>
№ 3
Наталья Курилова   22.06.2022 - 14:53
Без плохого своего папы ни Мария Машкова, ни мама ее - никто, и звать их никак. А такое отношение к спецоперации и вовсе говорит о том, что доченька и умом не блещет. читать далее>>
№ 2
548259 (Санкт-Петербург)   22.06.2022 - 13:14
То есть фашисты на украине и не фашисты,отлично. Они просто любят пострелять по людям из импортного оружия. Конечно жить в америке и поддерживать страну,где родился,не выгодно. Сколько пафоса, чтобы оправдать... читать далее>>
№ 1
Киноман1985   22.06.2022 - 12:50
Молодец Мария. очень больная тема, но хоть с головой и не пустой. А батя поехал кукушкой и ко всему продал душу дьяволу. Что тут еще сказать. Посмотрим. что будет дальше. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Мы не справились»: Мария Машкова о разрыве связи с отцом фотографии
«Мы не справились»: Мария Машкова о разрыве связи с отцом фотографии
«Мы не справились»: Мария Машкова о разрыве связи с отцом фотографии
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