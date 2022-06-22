«Мы там подсаживаемся на сравнение и зависть»: Ирина Горбачёва призналась, что обрадовалась блокировке соцсетей

Ирина Горбачёва
, получившая широкую известность и популярность благодаря комедийным скетчам, которые она публиковала в запрещённой в РФ соцсети, поделилась своим мнением о деструктивной стороне соцсетей и рассказала, «в чём их зло»
. За последние несколько лет именно благодаря соцсетям жизнь Ирины очень изменилась - актриса стала хорошо зарабатывать на рекламных интеграциях, купила квартиру, много путешествовала, ушла из Мастерской Петра Фоменко, развелась
, вышла замуж второй раз
, занялась музыкой
и наслаждалась жизнью, не особо переживая о том, что «выпадет из обоймы», перестав сниматься во всём подряд
.
«Я помню свои ощущения, когда я начала зарабатывать первые деньги на рекламе в соцсетях. Это же шок. Ты работаешь в театре, зарабатываешь в среднем 80 тысяч в месяц, из которых отдаешь за квартиру 35 тысяч. И вдруг у тебя реклама, за которую сначала получаешь 30 тысяч, потом 80 тысяч…И ты такой: «Стоп, за 15 секунд я получаю свою месячную зарплату. Вот это поворот!» В итоге, ты, конечно, сначала пугаешься этих денег, потом потихоньку начинаешь втягиваться в процесс. И всё большие приобретения порождают всё больше желаний»
.
Однако актриса довольно быстро сообразила, что становится «рабом лампы», заложником вкусов аудитории и динамики рейтинга собственной популярности. По мнению Ирины, даже искреннее творчество в соцсетях со временем превращается в фансервис, и художник перестаёт замечать, что его «кистью» движет публика, а не его собственные чувства и желания. В погоне за одобрением, «производитель контента» становится заложником популярных трендов. И вместо того, чтобы продолжать развиваться и делать то, что хочется, человек забивается в узкое бутылочное горлышко бесконечного самоповторения.
«Я наблюдала за собой и соцсетями и перестала делать скетчи не только из-за того, что меня уже не пёрло (хотя иногда мне и хотелось), а потому что поняла, что становлюсь рабом лампы. Многие люди попадаются на этот крючок. «Так, нечасто выкладываю посты, ой, отписались люди, мало просмотров, мало лайков, мало комментариев, подписчики уходят, а вот пришли, но мало». И вот нам всё время там всего мало, мы всё время там недовольны. Даже если что-то там у нас классно получается, всё равно не отпускает ощущение, что можно было и получше. И вот ты на полдня можешь выпасть из-за, что у тебя там что-то «не зашло», или кто-то оставил неприятный комментарий, или ещё что-то случилось. И даже те люди, которые в соцсетях делятся полезной информацией, развивают и просвещают - даже они подсаживаются со временем на эту гонку. Они думают, что надо менять формат, снимать качественнее, монтировать правильнее, стать популярнее, охватить более широкую аудиторию. Это страшная дыра, воронка, от которой самостоятельно отказаться практически невозможно, к сожалению»
.
Одним из самых вредоносных побочных эффектов использования соцсетей является культивация привычки сравнивать и завидовать. И как выяснилось, зависть мучает не только простых смертных, но и неплохо зарабатывающих и всегда путешествующих творцов со стабильным заработком с рекламных контрактов.
«Мы там подсаживаемся на сравнение и зависть. Мы превращаемся в обложенных игрушками маленьких детей, которые вместо того, чтобы играть тем, что у них есть, смотрят по сторонам и подмечают, у кого игрушка лучше, у кого бубенцы звенят погромче. И всё время думают, что сами выбрали не те игрушки, не то начали делать. Это полнейший стресс»
.
Ирина призналась, что испытала радость и облегчение, когда ряд соцсетей объявили экстремистскими и заблокировали в России. Актриса поняла, что сама вряд ли нашла бы в себе силы отказаться от соцсетей - настолько сильна была её зависимость.
«Когда соцсети объявили экстремистскими, всё закрылось и все начали кричать в панике «Всё пропало!», я, честно говоря, так обрадовалась. Где-то в подсознании я этого очень ждала и хотела. Потому что самостоятельно вылезти оттуда и остановить эту гонку, к сожалению, невозможно. Констатирую этот факт - для меня это было уже невозможно. Когда у тебя всё, как говорится, прёт, заработок есть…Что со мной произошло - так это вообще страшнейший перекос. Он для этого и должен был произойти, видимо, чтобы я переоценила многое - что такое для меня творчество, работа, музыка и всё, что я делаю…Я испытываю только радость. Несмотря на то, что всё остановилось - в том числе и заработок. Но я выдохнула и поблагодарила Всевышнего, потому что сама бы я не смогла остановиться. Другое дело, что у меня есть некие обязательства перед рекламодателями, не знаю, как это будет разруливаться, и думать об этом не хочу»
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