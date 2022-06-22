Мэрилин Монро примерила современную одежду для обложки глянца

На гребне новой волны интереса к личности Мэрилин Монро
(23 сентября 2022 года выйдет долгожданный байопик «Блондинка»
с Аной де Армас
в главной роли) основательница модного журнала «CR Fashion Book» Карин Ройтфельд
решила нарядить покойную актрису в современные наряды топовых брендов Balenciaga, Miu Miu, Fendi и Balmain и цифровых модных домов Auroboros and Tribute Brand. Под чутким руководством Карин с помощью цифровых технологий для китайской версии журнала «CR Fashion Book» были созданы несколько обложек, на которых предстаёт «современная» цифровая копия Монро, чей образ был смоделирован на основе архивных снимков. Результат получился бесконечно далёким от современности, а в некоторых случаях и вовсе напоминает не очень качественную растровую графику.
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