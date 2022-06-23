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Девушка в тайге: Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и Дмитрий Красилов

23 июня
2022 год

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23 июня 2022

21 июня в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера комедии «Дикая» о выживании столичной девушки в якутской тайге. По сюжету начинающая модель Алёна знакомится на вечеринке с неким Егором, который предлагает ей полететь на его самолёте в Ниццу. Однако вместо премиального курорта Алёна оказывается одна в дикой тайге, имея в своём арсенале только пилочку для ногтей, губную помаду и прибившегося к ней песца. Среди первых зрителей картины были Агата Муцениеце, Таисия Вилкова, Дмитрий Красилов, Ирина Безряднова, Юлия Беретта, Анна Калашникова и другие. В российский прокат «Дикая» выйдет 23 июня.

Девушка в тайге: Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и Дмитрий Красилов
фото: Агата Муцениеце

Девушка в тайге: Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и Дмитрий Красилов
фото: Дмитрий Красилов

Девушка в тайге: Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и Дмитрий Красилов
фото: Таисия Вилкова

Девушка в тайге: Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и Дмитрий Красилов
фото: Александр Робак

Девушка в тайге: Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и Дмитрий Красилов
фото: Анна Калашникова

Девушка в тайге: Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и Дмитрий Красилов
фото: Ирина Безряднова

Девушка в тайге: Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и Дмитрий Красилов
фото: Юлия Беретта

Девушка в тайге: Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и Дмитрий Красилов
фото: Янина Мелихова
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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   23.06.2022 - 14:05
Агата яркая, красивая и сногсшибательная. И здесь Робак~~~! Человек-телепорт. Его же вроде в кино нет, и числится. Жду качества, начать смотреть точно надо. читать далее>>
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Девушка в тайге: Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и Дмитрий Красилов фотографии
Девушка в тайге: Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и Дмитрий Красилов фотографии
Девушка в тайге: Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и Дмитрий Красилов фотографии
Девушка в тайге: Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и Дмитрий Красилов фотографии
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