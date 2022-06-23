Девушка в тайге: Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и Дмитрий Красилов

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Премьера сериала «Жиза»
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21 июня в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера комедии «Дикая» о выживании столичной девушки в якутской тайге. По сюжету начинающая модель Алёна знакомится на вечеринке с неким Егором, который предлагает ей полететь на его самолёте в Ниццу. Однако вместо премиального курорта Алёна оказывается одна в дикой тайге, имея в своём арсенале только пилочку для ногтей, губную помаду и прибившегося к ней песца. Среди первых зрителей картины были Агата Муцениеце, Таисия Вилкова, Дмитрий Красилов, Ирина Безряднова, Юлия Беретта, Анна Калашникова и другие. В российский прокат «Дикая» выйдет 23 июня.
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